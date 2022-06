🇫🇴 Wyspy Owcze – Luksemburg 🇱🇺 Typy, kursy (07.06.2022)

W ramach 2. kolejki Ligi Narod贸w dywizji C, Wyspy Owcze zagraj膮 z Luksemburgiem. Gospodarze podchodz膮 do tego starcia po dotkliwej pora偶ce. Z kolei go艣cie zanotowali cenne, wyjazdowe zwyci臋stwo.

Wyspy Owcze – Luksemburg zapowied藕 (wtorek, 20:45)

Na inauguracj臋 zmaga艅 w Lidze Narod贸w, pi艂karze z Wysp Owczych rywalizowali w Stambule z Turcj膮. Spotkanie nie zako艅czy艂o si臋 sensacj膮. Gospodarze zanotowali efektowne zwyci臋stwo, zdobywaj膮c cztery bramki. Do siatki trafiali w tym meczu: Under, Dervisoglu, Dursun oraz Demiral. Go艣ciom nie uda艂o si臋 realnie zagrozi膰 bramce rywali, nie wykonuj膮c nawet celnego strza艂u.

Od cennego zwyci臋stwa rywalizacj臋 w dywizji C rozpocz膮艂 Luksemburg, kt贸ry poradzi艂 sobie w Wilnie z Litw膮. Pierwszy gol w tym meczu pad艂 w 44. minucie, gdy do siatki trafi艂 Sinani. Gracz Norwich ponownie trafi艂 do siatki w 78. minucie potyczki, ustalaj膮c wynik spotkania na 2:0.

Wyspy Owcze – Luksemburg nasze typy

Zak艂adamy, 偶e Luksemburg nie przegra tego spotkania.

Nasze typy Powy偶ej 1.5 gola 1.47 Zagraj!

Zagraj! Luksemburg lub remis i powy偶ej 1.5 gola 1.85 Zagraj!

Wyspy Owcze – Luksemburg kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Wyspy Owcze wygraj膮, kurs: 3.90

Remis, kurs: 3.20

Luksemburg wygra, kurs: 2.07

Wyspy Owcze – Luksemburg fakty meczowe

Wyspy Owcze wygra艂y jedno z pi臋ciu ostatnich mecz贸w

Luksemburg wygra艂 dwa z pi臋ciu ostatnich mecz贸w

W trzech z pi臋ciu ostatnich mecz贸w Wysypy Owcze traci艂y gola

Wyspy Owcze pi臋膰 ostatnich spotka艅

Turcja – Wyspy Owcze 4:0

Wyspy Owcze – Liechtenstein 1:0

Gibraltar – Wyspy Owcze 0:0

Izrael – Wyspy Owcze 3:2

Dania – Wyspy Owcze 3:1

Luksemburg pi臋膰 ostatnich spotka艅

Litwa – Luksemburg 0:2

Bo艣nia i Hercegowina – Luksemburg 1:0

Luksemburg – Irlandia P贸艂nocna 1:3

Luksemburg – Irlandia 0:3

Azerbejd偶an – Luksemburg 1:3

