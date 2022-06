🇲🇩 Mołdawia – Łotwa 🇱🇻 Typy, kursy (10.06.2022)

Najni偶sza dywizja Ligi Narod贸w. Mecz dw贸ch dru偶yn ze wschodu Europy i faworyt贸w do awansu. Mo艂dawia – 艁otwa to nadal nie jest hit, ale spotkanie najlepszych na dole europejskiego futbolu. Kto b臋dzie g贸r膮 w Kiszyniowie?

Mo艂dawia – 艁otwa zapowied藕 (pi膮tek, 18:00)

Co tu du偶o m贸wi膰, st膮d bardzo daleko do powa偶nej pi艂ki. Jeste艣my w miejscu, w kt贸rym raczej nie znajdziemy zbyt dobrych pi艂karzy ani poziomu, ani emocji. Jednak graj膮 o swoje marzenia, czyli awans do wy偶szej dywizji. P贸ki co 艁otwa jest bli偶ej tego celu. Dwa mecze domowe i dwa zwyci臋stwa. Najpierw Andora, potem Lichtenstein. Jeszcze bez straty gola, a sami wrzucili cztery sztuki. Nie jest to mo偶e spektakularne granie, ale skuteczne, co jest najwa偶niejsze dla ekipy znad Ba艂tyku.

Mo艂dawia dwukrotnie gra艂a na wyjazdach. Zacz臋li od wygranej w Lichtensteinie 2:0. Kilka dni p贸藕niej jednak stracili punkty remisuj膮c z Andor膮 0:0. Na usprawiedliwienie mo偶na doda膰, 偶e ponad p贸艂 meczu grali w os艂abieniu po czerwonej kartce dla Victora Stiny, napastnika Mo艂dawii.

Mo艂dawia – 艁otwa kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

Mo艂dawia, kurs: 2,70

remis, kurs: 3,05

艁otwa, kurs: 2,85

Mo艂dawia – 艁otwa nasze typy

Nudny mecz, zako艅czony remisem. Tak widzimy to spotkanie.

Nasze typy Remis 3,05 Zagraj

Zagraj Poni偶ej 2,5 bramki 1,53 Zagraj

Mo艂dawia – 艁otwa fakty meczowe

Mecz lidera z wiceliderem grupy 1 dywizji D. 艁otwa ma 6pkt, Mo艂dawia 4

Gospodarze rozpocz臋li od wygranej w Lichtensteinie 2:0 i bezbramkowego remisu w Andorze

艁otysze pokonali Andor臋 3:0 i Lichtenstein 1:0 w domowych spotkaniach

Ostatnie bezpo艣rednie starcie tych dru偶yn to eliminacje do mundialu w RPA. W 2009 roku g贸r膮 by艂a 艁otwa – 3:2.

Do艂膮cz do grupy Gram Grubo Szukasz grupy z typami na Facebooku, kt贸ra b臋dzie ca艂kowicie darmowa? Typy

Konkursy

Dyskusje Do艂膮cz do nas

Inne mecze

Gibraltar – Bu艂garia (czwartek)