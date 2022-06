🇩🇪 Niemcy – Włochy 🇮🇹 Typy, kursy (14.06.2022)

Hit Ligi Narod贸w w Monchengladbach. Faworytem gospodarze, chocia偶 m贸wimy o spotkaniu dw贸ch niepokonanych dru偶yn. W艂osi przewodz膮 w grupie, ale lekko nie b臋d膮 mieli na terenie jednego z kandydat贸w do mistrzostwa 艣wiata jesieni膮.

Niemcy – W艂ochy zapowied藕 (wtorek, 20:45)

Gospodarze jak dot膮d trzy mecze bez pora偶ki i jednocze艣nie trzy mecze bez… wygranej. Wszystkie spotkania pierwszej rundy zako艅czy艂y si臋 remisami 1:1. Powtarzalno艣膰 w zespole Hansiego Flicka jest na wysokim poziomie. Nasi zachodni s膮siedzi woleliby jednak w ko艅cu co艣 wygra膰. Niemcy to przecie偶 jeden z kandydat贸w do ko艅cowych faz w Katarze. Niezwykle mocna i kompletna reprezentacja jest w fazie przygotowa艅, wi臋c mo偶na ich wyniki jako艣 wyt艂umaczy膰. Czas jednak zacz膮膰 wygrywa膰, w ko艅cu Liga Narod贸w to nie mecze towarzyskie, a spotkania o stawk臋.

W艂ochy jesie艅 b臋d膮 mieli wolne od mecz贸w o stawk臋. Kompromitacja w marcowych bara偶ach z Macedoni膮 P贸艂nocn膮 i po raz kolejny nie zobaczymy tej kadry na mundialu. Z jednej strony wskazuje to na kryzys, a z drugiej przecie偶 rok temu 艣wi臋towali mistrzostwo Europy. Teraz bez pora偶ki i na prowadzeniu w grupie. Ograli W臋gr贸w zgodnie z planem, a do tego dorzucili dwa remisy. Z pewno艣ci膮 chcieliby zako艅czy膰 czerwcowe zgrupowanie kolejnymi punktami i pozostaniem na pierwszym miejscu.

Niemcy – W艂ochy kursy bukmacher贸w

BETFAN oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Niemcy wygra, kurs: 1,75

W艂ochy wygra, kurs: 4,60

Remis, kurs: 3,80

Niemcy – W艂ochy nasze typy

Kilka bramek i wygrana gospodarzy – to nasze typy na wtorkowy hit w Monchengladbach.

Nasze typy Niemcy 1,75

Powy偶ej 2,5 bramki 1,89

Niemcy – W艂ochy fakty meczowe

Czwarta kolejka Ligi Narod贸w. Po trzech meczach W艂osi prowadz膮 w grupie 3 dywizji A maj膮c 5pkt. Niemcy s膮 na trzecim miejscu i maj膮 trzy punkty

Niemcy do tej pory zremisowali wszystkie trzy mecze w stosunku 1:1

W艂osi pokonali W臋gr贸w 2:1, a pozosta艂e mecze to dwa remisy

Ostatni mecz tych o ekip o punkty – przed Lig膮 Narod贸w – to 1/4 fina艂u Euro 2016. Wtedy lepsi byli nasi s膮siedzi, a wygrali m.in. przez zmarnowany rzut karny Simone Zazy

