🇩🇰 Dania U21 – Turcja U21 🇹🇷 Typy, kursy (14.06.2022)

Ostatnia kolejka eliminacji do Euro U21 w 2023 roku. Dania już pewna awansu do baraży, jednak ma minimalne i matematyczne szansę na awans jako najlepsza drużyna z drugich miejsc. Do tego jednak potrzebują wysokiej wygranej nad Turcją.

Dania U21 – Turcja U21 zapowiedź (wtorek, 18:00)

Dania bez awansu na turniej jeszcze. Już wiadomo, że zagrają w barażach jako ekipa z drugiego miejsca. W teorii mają jeszcze szansę na zostanie najlepszym wicemistrzem grupy. Do tego jednak potrzebny byłby cud. Nie dość, że sami musieliby wysoko wygrać. To jeszcze w innych meczach wyniki musiałyby się ułożyć pod nich. Raczej muszą się nastawiać na baraże i tam dobre losowanie pod kątem awansu na turniej, który odbędzie się w Gruzji i Rumunii za rok.

Turcja w tych eliminacjach wszystko przegrała przez domowe mecze. W nich zgarnęli zaledwie dwa punkty po remisach ze Szkocją i Kazachstanem. Poza tym porażki z Danią oraz Belgią i w zasadzie to zamknęło im drogę na turniej. Na wyjazdach potrafili ograć wspomniane ekipy będące za nimi. Jednak na najlepszych to nadal nie starczyło. Dzisiaj ostatnia szansa na punkty, ale to niewiele im zmieni w końcowej pozycji. Skończą na trzecim miejscu i bez awansu na turniej.

Dania U21 – Turcja U21 kursy bukmacherów

Bukmacher Noblebet przygotował na to spotkanie następujące kursy:

Dania, kurs: 1,57

remis, kurs: 4,45

Turcja, kurs: 4,65

Dania U21 – Turcja U21 nasze typy

Niewiele goli pada w tej grupie, dlatego taka podwyższona linia wydaje się być atrakcyjna. Podobnie, jak kolejne zwycięstwo Danii na zakończenie eliminacji.

Nasze typy Poniżej 3,5 bramki 1,67

Dania 1,57

Dania U21 – Turcja U21 fakty meczowe

Mecz 8. kolejki grupy I eliminacji Euro U21. Dania jest druga i ma 14pkt, Turcja trzecia i 8pkt

Duńczycy w tych eliminacjach przegrali tylko raz – z Belgią na wyjeździe. Poza tym 4 wygrane i 2 remisy

W meczach z udziałem Danii kibice obejrzeli 11 goli w siedmiu spotkaniach

W przypadku Turcji mowa o 13 bramkach w tylu samo spotkaniach

Turcja pokonała jedynie Kazachstan na wyjeździe oraz Szkotów. Co ciekawe u siebie zdobyli zaledwie 2pkt, przy sześciu na wyjazdach

W pierwszym meczu Dania wygrała 2:1 w Analyi

