🇩🇰 Dania K – Hiszpania 🇪🇸 K Typy, kursy (16.07.2022)

Hiszpanki ca艂y czas nie mog膮 by膰 pewne awansu do kolejnej fazy mistrzostw Europy. Aby tak si臋 sta艂o pi艂karki z P贸艂wyspu Iberyjskiego musz膮 jednak w sobot臋 triumfowa膰 nad reprezentacj膮 Danii.聽

Dania K – Hiszpania K zapowied藕 (sobota, 21:00)

Reprezentantki Danii od samego pocz膮tku nie by艂y zaliczane do grona faworytek do wyj艣cia z grupy. W gronie takich zespo艂贸w jak Niemcy czy Hiszpania Dunki nie by艂y mo偶e skazane na pora偶k臋, ale kwestia awansu mocno si臋 komplikowa艂a. W sobot臋 reprezentacja Danii stanie przed szans膮 oszukania przeznaczenia. By tak si臋 jednak sta艂o potrzebne b臋dzie zwyci臋stwo nad Hiszpankami.

Pi艂karki z P贸艂wyspu Iberyjskiego s膮 jednak zdecydowanymi faworytkami tego starcia, gdy偶 posiadaj膮 dru偶yn臋 o znacznie wi臋kszym potencjale pi艂karskim. Hiszpanki r贸wnie偶 stoj膮 pod 艣cian膮, bowiem to spotkanie zadecyduje o ich by膰 lub nie by膰 na turnieju. Dotychczasowe wyniki osi膮gane przez obie ekipy stawiaj膮 jednak reprezentacj臋 Hiszpanii w znacznie lepszej pozycji.

Dania K – Hiszpania K nasze typy

Spodziewamy si臋, 偶e obejdzie si臋 bez niespodzianki i to Hiszpanki awansuj膮 dalej.

Nasze typy Hiszpania K 1.25 Zagraj

Zagraj Powy偶ej 2.5 gola 1.67 Zagraj

Dania K – Hiszpania K kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Danii, kurs: 11.0

remis, kurs: 5.50

wygrana Hiszpanii, kurs: 1.25

Dania K – Hiszpania K fakty meczowe

Dania strzeli艂a w ca艂ym turnieju tylko jednego gola

W ca艂ej historii star膰 obu ekip Dunki nie wygra艂a ani razu

Hiszpania przegra艂a tylko 1 z 25 ostatnich spotka艅

Dania K – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Dania K – Finlandia K 1:0

Niemcy K – Dania K 4:0

Dania K – Norwegia K 1:2

Dania K – Brazylia K 2:1

Austria K – Dania K 1:2

Hiszpania K – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Niemcy K – Hiszpania K 2:0

Hiszpania K – Finlandia K 4:1

W艂ochy K – Hiszpania K 1:1

Hiszpania K – Australia K 7:0

Szkocja K – Hiszpania K 0:2

