Heidenheim – Braunschweig 🇩🇪 Typy, kursy (23.07.2022)

Heidenheim staje przed szans膮 na odniesienie drugiego w tym sezonie zwyci臋stwa. W sobot臋 na jego drodze stanie Braunschweig.聽

Heidenheim – Braunschweig zapowied藕 (sobota, 13:00)

Heidenheim dobrze wszed艂 w nowe rozgrywki. Gospodarze sobotniego spotkania na otwarcie sezonu pokonali 1:0 Rostock. Spotkanie nie obfitowa艂o w fajerwerki, a jedyna bramka w meczu pad艂a zaraz na pocz膮tku drugiej po艂owy. Czy Heidenheim sta膰 w tym sezonie na to, by w艂膮czy膰 si臋 do walki o awans? P贸ki co zbyt wcze艣nie na takie dywagacje. W najbli偶szym meczu z Braunschweig b臋d膮 jednak uwa偶ani za faworyt贸w.

Braunschweig bowiem rozpocz膮艂 te rozgrywki wr臋cz fatalnie, ale w pierwszej kolejce przysz艂o im zmierzy膰 si臋 z jednym z faworyt贸w do awansu – Hamburgerem SV. Go艣cie sobotniego meczu bardzo d艂ugo opierali si臋 naporowi ekipy z Hamburga, jednak w drugiej cz臋艣ci formacja defensywna p臋k艂a i Braunschweig straci艂 dwie bramki. W meczu z Heidenheim zesp贸艂 poszuka odkupienia, ale mo偶e nie by膰 o to 艂atwo.

Heidenheim – Braunschweig nasze typy

Spodziewamy si臋 zwyci臋stwa gospodarzy po ciekawym meczu.

Nasze typy Heidenheim 2.0 Zagraj

Zagraj BTTS 1.75 Zagraj

Heidenheim – Braunschweig kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Heidenheim, kurs: 2.0

remis, kurs: 3.80

wygrana Braunschweig, kurs: 3.70

Heidenheim – Braunschweig fakty meczowe

Hidenheim wygra艂o trzy z pi臋ciu ostatnich mecz贸w

Braunschweig wygra艂 dwa聽 z pi臋ciu ostatnich spota艅

Poprzednie bezpo艣rednie starcie tych ekip wygra艂 Braunschweig

Heidenheim – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Rostock – Heidenheim 0:1

Hoffenheim – Heidenheim 2:0

Heidenheim – Univ. Craiova 0:1

Dresden – Heidenheim 0:1

Schwabisch Hall – Heidenheim 0:6

Braunschweig – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Braunschweig – Hamburger SV 0:2

RW Essen – Braunschweig 2:2

Braunschweig – Union Berlin 1:0

Braunschweig – Hesperange 0:1

Braunschweig – SC Freiburg II 1:0

