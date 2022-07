🇸🇰 Slovan Bratysława – Ferencvaros 🇭🇺 Typy, kursy (27.07.2022)

Slovan Bratys艂awa do艣膰 niespodziewanie wygra艂 pierwsze spotkanie z Ferenvarosem na jego stadionie i jest blisko awansu do trzeciej rundy kwalifikacji Ligi Mistrz贸w. Czy mistrzowie S艂owacji utrzymaj膮 zaliczk臋 podczas rewan偶u u siebie?



Slovan Bratys艂awa – Ferencvaros zapowied藕 (艣roda, 20:30)

Slovan Bratys艂awa z du偶ymi k艂opotami przeszed艂 poprzedni膮 rund臋 kwalifikacji do Ligi Mistrz贸w. Dopiero gola Vladimira Weissa w ostatniej minucie dogrywki przeciwko Dinamo Batumi da艂 mistrzom S艂owacji przepustk臋 do drugiej rundy zmaga艅. Tam na Slovan czeka艂 Ferencvaros, kt贸ry znaczniej pewniej, bo 5:1 w dwumeczu ogra艂 kazachski Tobol.

Pomimo tego, 偶e to Ferencvaros wydawa艂 si臋 by膰 faworytem, to Slovan wygra艂 pierwsze spotkanie na wyje藕dzie 2:1. Dobr膮 form臋 pi艂karze mistrza S艂owacji potwierdzili w weekend rozbijaj膮c w 2. kolejce rodzimej ligi Ternczyn a偶 4:0. Czy teraz b臋d膮 w stanie utrzyma膰 zaliczk臋 z pierwszego starcia i zapewni膮 sobie awans do trzeciej rundy kwalifikacji?

Slovan Bratys艂awa – Ferencvaros nasze typy

Spodziewamy si臋 zaci臋tego widowiska, z kt贸rego g贸r膮 wyjd膮 mistrzowie S艂owacji.

Slovan Bratys艂awa – Ferencvaros kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana gospodarzy, kurs: 3.00

remis, kurs: 3.40

wygrana go艣ci, kurs: 2.35

Slovan Bratys艂awa – Ferencvaros fakty meczowe

Slovan wygra艂 pierwsze spotkanie na wyje藕dzie 2:1

Slovan wygra艂 w weekend mecz ligowy a偶 4:0, Ferencvaros nie rozgrywa艂 spotkania w swojej lidze

Pora偶ka ze Slovanem przed tygodniem jest jedyn膮 spo艣r贸d pi臋ciu ostatnich mecz贸w Ferencvarosu

Slovan Bratys艂awa pi臋膰 ostatnich spotka艅

Slovan Bratys艂awa – Trenczyn 4:0

Ferencvaros – Slovan Bratys艂awa 1:2

Podbrezova – Slovan Bratys艂awa 2:1

Dinamo Batumi – Slovan Bratys艂awa 1:2

Slovan Bratys艂awa – Dinamo Batumi 0:0

Ferencvaros pi臋膰 ostatnich spotka艅

Ferencvaros – Slovan Bratys艂awa 1:2

Ferencvaros – Tobol 5:1

Tobol – Ferencvaros 0:0

Ferencvaros – Karlsruher 4:1 (mecz towarzyski)

Ferencvaros – Ludogorets 3:0 (mecz towarzyski)

