🇺🇦 Dynamo Kijów – Sturm Graz 🇦🇹 Typy, kursy (03.08.2022)

Kolejny mecz na stadionie 艁KS-u w ramach eliminacji do Ligi Mistrz贸w. Dynamo Kij贸w po wyeliminowaniu Fenerbahce, teraz zagra ze Sturmem Graz. Ukrai艅cy b臋d膮 tutaj faworytem potyczki z wicemistrzem Austrii.

Dynamo Kij贸w – Sturm Graz zapowied藕 (艣roda, 20:00)

Austriacy maj膮 powody do zadowolenia w ostatnich dniach. Pokonali u siebie RB Salzburg 2:1 w drugiej kolejce ligowej. Wcze艣niej remis z Wolfsbergerem na inauguracje, wi臋c nie藕le weszli w nowe rozgrywki. To jednak wicemistrz Austrii, zatem celem musz膮 by膰, jak najwy偶sze miejsca w tabeli ligowej. W pucharach nie艂atwo b臋dzie powalczy膰 o awans do fazy grupowej Ligi Mistrz贸w. Celem minimum jest zapewne Liga Europy, co oznacza艂oby konieczno艣膰 wygrania przynajmniej jednego dwumeczu w eliminacjach.

Dynamo Kij贸w ponownie w roli gospodarza w 艁odzi. Rund臋 wcze艣niej zremisowali tutaj bezbramkowo z Fenerbahce. Ostatecznie Turk贸w wyeliminowali w Stambule. Tam nie oby艂o si臋 bez skandalu. Fani gospodarzy skandowali nazwisko prezydenta Rosji po strzelonym golu dla kijowian. Jednak Dynamo da艂o sobie rad臋 w obliczu prowokacji i pokona艂o trudnego rywala. Teraz wydaje si臋, 偶e powinni mie膰 nieco 艂atwiej. Lekcewa偶y膰 Sturmu jednak nie powinni. Mo偶e si臋 to dla nich 藕le sko艅czy膰.

Dynamo Kij贸w – Sturm Graz kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

Dynamo wygra, kurs: 2,20

remis, kurs: 3,30

Sturm wygra, kurs: 3,40

Dynamo Kij贸w – Sturm Graz nasze typy

Typujemy wygran膮 gospodarzy, ale przy ma艂ej liczbie goli. Takie 1:0 lub 2:0 dla Ukrai艅c贸w.

Nasze typy Dynamo 2,20 Zagraj

Zagraj Poni偶ej 2,5 bramki 1,75 Zagraj

Dynamo Kij贸w – Sturm Graz fakty meczowe

Dynamo pokona艂o w II rundzie Fenerbahce. Sturm Graz dopiero przyst臋puje do rywalizacji pucharowej

Austriacy maj膮 za sob膮 dwa ligowe mecze. Zgarn臋li 4pkt, pokonuj膮c m.in. RB Salzburg!

Dynamo dopiero za trzy tygodnie rozpocznie swoje rozgrywki ligowe

Oba zespo艂y spotka艂y si臋 raz. Towarzysko w styczniu 2018, gdy Sturm wygra艂 2:0

