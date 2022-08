GKS Katowice – Sandecja 🇵🇱 Typy, kursy (12.08.2022)

Pomimo problem├│w organizacyjnych GKS Katowice ca┼ékiem nie┼║le rozpocz─ů┼é nowy sezon Fortuna 1. Ligi. Ju┼╝ w pi─ůtek katowiczanom przyjdzie zmierzy─ç si─Ö z zespo┼éem, kt├│ry do tej pory nie przegra┼é ani nie wygra┼é ani jednego meczu w obecnej kampanii ÔÇô Sandecj─ů.┬á

GKS Katowice – Sandecja zapowied┼║ (pi─ůtek, 20:30)

GKS Katowice w tym sezonie zaskakuje. Katowiczanie rozpocz─Öli kampani─Ö 2022/23 od zwyci─Östwa nad ┼üKS-em, kt├│ry po pora┼╝ce z “Gieks─ů” zanotowa┼é trzy kolejne zwyci─Östwa. Nast─Öpnie zremisowali z przeci─Ötnie prezentuj─ůc─ů si─Ö Termalik─ů, by w kolejnym starciu przegra─ç z GKS-em Tychy, dla kt├│rego jest to ca┼éy czas jedyne zwyci─Östwo w tym sezonie. Na dok┼éadk─Ö zesp├│┼é z Katowic wygra┼é z niepokonanym w├│wczas Zag┼é─Öbiem Sosnowiec i niepostrze┼╝enie zameldowa┼é si─Ö na sz├│stym miejscu w tabeli. Co b─Ödzie dalej?

GKS-owi przyjdzie bowiem zmierzy─ç si─Ö z dru┼╝yn─ů notuj─ůc─ů w tej kampanii r├│wnie wyj─ůtkowe rezultaty. Sandecja jest bowiem dru┼╝yn─ů, kt├│ra po czterech kolejkach nie ma na swoim koncie ani jednej pora┼╝ki i ani jednego zwyci─Östwa. S─ůdeczanie zanotowali bowiem p├│ki co cztery remisy, z czego dwa remisy bezbramkowe.

GKS Katowice – Sandecja nasze typy

Bior─ůc pod uwag─Ö nieprzewidywalno┼Ť─ç katowickiego zespo┼éu oraz seri─Ö remis├│w Sandecji, naszym typem na ten mecz jest poni┼╝ej 2.5 gola. Odwa┼╝niejsi mog─ů pokusi─ç si─Ö o obstawienie skromnego zwyci─Östwa gospodarzy.

GKS Katowice – Sandecja kursy bukmacher├│w

Bukmacher Noblebet przygotowa┼é na to spotkanie nast─Öpuj─ůce kursy:

wygrana GKS-u, kurs: 2.35

remis, kurs: 3.45

wygrana Sandecji, kurs: 3.50

GKS Katowice – Sandecja fakty meczowe

Go┼Ťcie maj─ů na swoim koncie seri─Ö czterech kolejnych remis├│w

Sandecja strzeli┼éa w tym sezonie tylko dwa gole, r├│wnie┼╝ trac─ůc przy tym dwie bramki

GKS strzelił w tym sezonie już 8 goli, co jest najlepszym wynikiem w lidze

GKS Katowice – pi─Ö─ç ostatnich spotka┼ä

GKS Katowice – Zag┼é─Öbie Sosnowiec 3:1

Podbeskidzie – GKS Katowice 1:0

GKS Katowice – Bruk-Bet 3:3

┼üKS – GKS Katowice 0:2

GKS Tychy – GKS Katowice 0:0

Sandecja – pi─Ö─ç ostatnich spotka┼ä

Arka Gdynia – Sandecja 1:1

Resovia – Sandecja 0:0

G├│rnik ┼ü─Öczna – Sandecja 1:1

Wis┼éa Krak├│w – Sandecja 0:0

Bruk-Bet – Sandecja 0:0

