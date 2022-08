Bayer Leverkusen – Augsburg 🇩🇪 Typy, kursy (13.08.2022)

Ani Bayer Leverkusen ani Augsburg nie rozpocz臋艂y nowego sezonu Bundesligi tak jak sobie zaplanowa艂y. Obie ekipy zaliczy艂y na pocz膮tku kampanii pora偶k臋 i teraz poszukaj膮 punkt贸w w kolejnym spotkaniu, w kt贸rym przyjdzie im stan膮膰 oko w oko.聽

Bayer Leverkusen – Augsburg zapowied藕 (sobota, 15:30)

Wszyscy spodziewali艣my si臋 w ubieg艂y weekend popisu strzeleckiego w wykonaniu Bayeru Leverkusen i Borussii Dortmund. Okaza艂o si臋, 偶e wielkiego strzelania nie by艂o, a do siatki zdo艂a艂 trafi膰 jedynie zesp贸艂 z Dortmundu. “Aptekarzom” nie uda艂o si臋 powalczy膰 o cho膰by jedno oczko w starciu z BVB. Teraz pojawia si臋 jednak okazja, by zapisa膰 na swoim koncie pierwsze punkty, gdy偶 do Leverkusen przyjedzie zesp贸艂 Augsburga.

Je艣li kibice Bayeru mog膮 m贸wi膰 o nie najlepszym starcie sezonu, to w przypadku Augsburga pocz膮tek obecnej kampanii okre艣li膰 mo偶na mianem fatalnego. Na dzie艅 dobry, przed w艂asn膮 publiczno艣ci膮, go艣cie sobotniego spotkania ulegli Freiburgowi a偶 0:4. Gorsze wej艣cie w sezon zaliczy艂 jedynie, rozgromiony przez Bayern, Eintracht. Tutaj zbyt wiele pozytyw贸w nie ma. Augsburg czeka bowiem kolejne wymagaj膮ce starcie, w kt贸rym na pewno nie b臋d膮 faworytem.

Bayer Leverkusen – Augsburg nasze typy

Spodziewamy si臋 pewnego zwyci臋stwa gospodarzy.

Nasze typy Bayer Leverkusen 1.30 Zagraj

Zagraj Powy偶ej 2.5 gola 1.45 Zagraj

Bayer Leverkusen – Augsburg kursy bukmacher贸w

Bukmacher Noblebet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Bayeru, kurs: 1.30

remis, kurs: 5.95

wygrana Augsburga, kurs: 11.0

Bayer Leverkusen – Augsburg fakty meczowe

Augsburg wygra艂 tylko jedno z sze艣ciu ostatnich spotka艅

Bayer zako艅czy艂 poprzedni sezon seri膮 czterech kolejnych zwyci臋stw

W nowy sezon “Aptekarze” weszli z dwoma pora偶kami, jedn膮 w lidze i jedn膮 w Pucharze Niemiec

Bayer Leverkusen – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Borussia Dortmund – Bayer Leverkusen 1:0

Elversberg – Bayer Leverkusen 4:3

Udinese – Bayer Leverkusen 1:2

Bayer Leverkusen – Panathinaikos 0:0

Bayer Leverkusen – Duisburg 6:1

Augsburg – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Augsburg – Freiburg 0:4

Lohne – Augsburg 0:4

Augsburg – Rennes 2:3

Schalke 04 – Augsburg 1:1

Augsburg – Czeskie Budziejowice 0:1