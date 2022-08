Manchester United – Liverpool 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Typy, kursy (22.08.2022)

W poniedzia艂kowy wiecz贸r b臋dziemy 艣wiadkami kolejnego w tym sezonie, po derbach Londynu, hitowego starcia w Premier League. Trapiony problemami Manchester United podejmie na Old Trafford dru偶yn臋 Liverpoolu, kt贸ra r贸wnie偶 zaliczy艂a ma艂y falstart w ten sezon.聽

Manchester United – Liverpool zapowied藕 (poniedzia艂ek, 21:00)

W momencie, w kt贸rym jasne sta艂o si臋, 偶e nowym szkoleniowcem Manchesteru United zostanie Erik ten Hag, kibice “Czerwonych Diab艂贸w” oczekiwali, 偶e nowy sezon przyniesie dla nich zupe艂nie nowe rozdanie. Tak si臋 jednak nie sta艂o. United rozpocz臋li kampani臋 22/23 w najgorszy mo偶liwy spos贸b i po dw贸ch dotkliwych pora偶kach z Brentford i Brighton znale藕li si臋 na ostatnim miejscu w stawce. Jest ma艂o prawdopodobne, by sytuacja holenderskiego trenera oraz jego podopiecznych mia艂a poprawi膰 si臋 po trzeciej kolejce, gdy偶 w贸wczas Manchester United podejmie na w艂asnym terenie dru偶yn臋 wicemistrza Anglii.

Liverpool r贸wnie偶 ma swoje problemy, jednak trudno m贸wi膰, by by艂y one zbli偶one skal膮 do tych, kt贸re trapi膮 ekip臋 z Manchesteru. Na Anfield nie zmieni艂o si臋 zbyt wiele. Zesp贸l Jurgena Kloppa ca艂y czas jest ekip膮 na kszta艂t tej, kt贸ra wygrywa艂a mistrzostwo i wicemistrzostwo Anglii. Wydaje si臋, 偶e “The Reds” zaliczyli po prostu ma艂y falstart i nie potrafili odnie艣膰 zwyci臋stwa nad Fulham oraz Crystal Palace. Jest bardzo prawdopodobne, 偶e ju偶 w poniedzia艂ek zobaczymy Liverpool w swojej najlepszej ods艂onie, a je艣li tak si臋 stanie, to Manchester United nie b臋dzie mia艂 zbyt wiele do powiedzenia.

Manchester United – Liverpool nasze typy

Z okazji tego meczu bukmacher BETFAN przygotowa艂 specjaln膮 promocj臋. Ka偶dy nowy gracz gracz, kt贸ry spe艂ni warunki promocji, otrzyma 50 z艂 za ka偶dego gola Liverpoolu w tym meczu. Jak to zrobi膰?

Zarejestruj si臋 w BETFAN z kodem GRAMGRUBO Wp艂a膰 i zagraj za dok艂adnie 25 z艂 sw贸j pierwszy kupon (SOLO lub AKO, musi znale藕膰 si臋 na nim dowolne zdarzenie na mecz Liverpool – Man Utd) We wtorek otrzymasz freebet, o kt贸rego warto艣ci zadecyduje liczba bramek strzelonych przez Liverpool! Pogrom 5:0? To a偶 250 z艂 w formie darmowego zak艂adu!

Manchester United – Liverpool kursy bukmacher贸w

Z okazji tego meczu bukmacher przygotowa艂 promocj臋 – 50 z艂 w formie freebetu za ka偶dego gola Liverpoolu. Nale偶y zagra膰 kupon za 25 z艂 na dowolne zdarzenie z meczu Manchester United – Liverpool.

Nasze typy Salah strzeli gola 25 z艂 ODBIERAM 50 Z艁 ZA KA呕DEGO GOLA LIVERPOOLU

Manchester United – Liverpool fakty meczowe

Manchester United nie wygra艂 偶adnego z pi臋ciu ostatnich spotka艅

W pi臋ciu ostatnich spotkaniach rozgrywanych na Old Trafford Manchester nie zachowa艂 czystego konta

W ka偶dym z czterech ostatnich oficjalnych spotka艅 tych zespo艂贸w Liverpool strzela艂 przynajmniej dwa gole

Manchester United – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Brentford – Manchester United 4:0

Manchester United – Brighton 1:2

Manchester United – Rayo Vallecano 1:1

Manchester United – Atletico Madryt 0:1

Manchester United – Aston Villa 2:2

Liverpool – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Liverpool – Crystal Palace 1:1

Fulham – Liverpool 2:2

Liverpool – Strasbourg 0:3

Liverpool – Manchester City 3:1

Salzburg – Liverpool 1:0

