🇱🇺 Dudelange – Lech Poznań 🇵🇱 Typy, kursy (25.08.2022)

Ju偶 w najbli偶szy czwartek Lech Pozna艅 stanie przed szans膮 przypiecz臋towania awansu do fazy grupowej Ligi Konferencji, by tak si臋 jednak sta艂o “Kolejorz” musi powalczy膰 o jak najlepszy rezultat w rewan偶owym starciu z Dudelange.聽

Dudelange – Lech Pozna艅 zapowied藕 (czwartek, 20:30)

W pierwszej ods艂oni臋 dwumeczu oby艂o si臋 bez spektakularnych niespodzianek i Lech Pozna艅 pokona艂 Dudelange 2:0. Ekipa z Luksemburga nie by艂a jednak w tym spotkaniu kompletnie biernym obserwatorem wydarze艅 i kilkakrotnie by艂a bliska szcz臋艣cia. Ono jednak dopisywa艂o w ubieg艂ym tygodniu Lechowi, kt贸ry pomimo podobnej liczbie sytuacji bramkowych co Dudelange zdo艂a艂 dwukrotnie trafi膰 do siatki.

Na 艣wi臋towanie jest jednak wci膮偶 zbyt wcze艣nie, zw艂aszcza bior膮c pod uwag臋 nie najlepsz膮 dyspozycj臋 zawodnik贸w Johna van den Brema, kt贸rzy w poprzedniej rundzie musieli si臋 sporo nam臋czy膰, aby wyeliminowa膰 islandzki Vikingur Reykjavik. Do rewan偶u poznaniacy musz膮 podej艣膰 r贸wnie powa偶nie co do pierwszego spotkania, gdy偶 Luksemburczycy na pewno b臋d膮 jeszcze starali si臋 odwr贸ci膰 losy tego dwumeczu.

Dudelange – Lech Pozna艅 nasze typy

Spodziewamy si臋, 偶e Lech wygra, cho膰 tym razem nie b臋dzie to tak pewne zwyci臋stwo jak tydzie艅 temu.

Nasze typy Lech Pozna艅 1.65 Zagraj

Zagraj Obie dru偶yny strzel膮 gola 1.86 Zagraj

Dudelange – Lech Pozna艅 kursy bukmacher贸w

Bukmacher Betfan przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Dudelange, kurs: 5.20

remis, kurs: 5.70

wygrana Lecha Pozna艅, kurs: 1.65

Dudelange – Lech Pozna艅 fakty meczowe

Lech Pozna艅 wygra艂 dwa z pi臋ciu ostatnich spotka艅

Dudelange ma na koncie tylko jedn膮 pora偶k臋 w pi臋ciu ostatnich meczach

Dudelange zdo艂a艂o zachowa膰 czyste konto w jednym z siedmiu ostatnich spotka艅

Dudelange – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Dudelange – Hostert 3:1

Lech Pozna艅 – Dudelange 2:0

Nidecorn – Dudelange 2:3

Dudelage – Malmo FF 2:2

Dudelange – Jeunesse Esch 5:0

Lech Pozna艅 – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Lech Pozna艅 – Dudelange 2:0

Lech Pozna艅 – 艢l膮sk Wroc艂aw 0:1

Lech Pozna艅 – Vikingur Reykjavik 4:1

Zag艂臋bie Lubin – Lech Pozna艅 1:1

Vikingur Reykjavik – Lech Pozna艅 1:0

Inne mecze

Benfica – Dynamo Kij贸w