Everton – West Ham 🇬🇧 Typy, kursy (18.09.2022)

Drugi i ostatni niedzielny mecz w Premier League. Trudno wskaza膰 faworyta tej potyczki, wszak jedni i drudzy zawodz膮. Everton i West Ham maj膮 ledwie po 4pkt. Kto b臋dzie bogatszy o kolejne “oczka” po tym spotkaniu?

Everton – West Ham zapowied藕 (niedziela, 15:15)

The Toffees jeszcze bez wygranej w tym sezonie ligowym. Zacz臋li od dw贸ch pora偶ek, a od kilku tygodni tylko remisuj膮. Cztery kolejne podzia艂y punkt贸w, wi臋c mo偶e pora na… kolejny. Dzielili si臋 punktami z Nottingham, Brentfordem, Leeds, a ostatnio z Liverpoolem. Ten ostatni wynik mo偶e cieszy膰. Niby derby, ale jednak rywal p贸艂k臋 albo i dwie wy偶ej, wi臋c mo偶na to poczytywa膰 za sukces. Teraz mieli troch臋 czasu – dwa tygodnie wolnego – wi臋c mieli czas na troch臋 treningu, bez grania, co kilka dni.

West Ham a偶 tyle wolnego nie mia艂. W ko艅cu wykorzysta艂 weekendowe wolne, by lepiej przygotowa膰 si臋 do gry w pucharach. W Lidze Konferencji dwie kolejne wygrane – FCSB i Silkeborg 3:1 i 3:2. Wcze艣niej w lidze zaczynali 艂apa膰 wiatr w 偶agle. Pora偶ka z Chelsea na to nie wskazuje, ale pokonali Ville na wyje藕dzie i zremisowali z Tottenhamem. Wydaje sie, 偶e najtrudniejsze maj膮 za sob膮, chocia偶 to poka偶e m.in. niedzielny mecz na Goodison Park.

Everton – West Ham kursy bukmacher贸w

Bukmacher LV BET przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Everton wygra, kurs: 3.00

Remis, kurs: 3.40

West Ham wygra, kurs: 2.50

Everton – West Ham nasze typy

Stawiamy na wyr贸wnany mecz i gole z obu stron.

Everton – West Ham fakty meczowe

Spotkanie 16. z 18. ekip膮 Premier League. Oba zespo艂y maj膮 po 4pkt

West Ham w lidze pokona艂 Aston Ville i zremisowa艂 z Tottenhamem, a pozosta艂e mecze przegra艂

M艂oty ostatnio wygra艂y dwa mecze w Lidze Konferencji: 3:1 z FCSB i 3:2 z Silkeborgiem w Danii

Everton zacz膮艂 od dw贸ch pora偶ek, a ostatnio zremisowa艂 cztery kolejne mecze ligowe. W艣r贸d nich derby z Liverpoolem

Ostatni mecz tych ekip na Goodison Park sko艅czy艂y si臋 wygran膮 go艣ci 1:0

