Korona Kielce – Górnik Zabrze 🇵🇱 Typy, kursy (18.09.2022)

W sobotnie popo艂udnie czeka nas starcie dw贸ch dru偶yn, kt贸re w tym sezonie PKO BP Ekstraklasy radz膮 sobie raczej do艣膰 przeci臋tnie. Korona Kielce podejmie bowiem na Suzuki Arenie ekip臋 G贸rnika Zabrze.

Korona Kielce – G贸rnik Zabrze (niedziela, 12:30)

Korona Kielce rozpocz臋艂a obecn膮 kampani臋 ca艂kiem nie藕le. Podopieczni Leszka Ojrzy艅skiego nie przestraszyli si臋 silniejszych rywali i potrafili rywalizowa膰 z nimi jak r贸wny z r贸wnym. Niestety w ostatnich spotkaniach gromadzenie kolejnych punkt贸w przychodzi kielczanom do艣膰 ci臋偶ko. W pi臋ciu ostatnich meczach Korona dopisa艂a do swojego konta zaledwie cztery oczka. W pierwszych czterech meczach by艂o to natomiast siedem punkt贸w, czyli prawie dwukrotnie wi臋cej.

Korona szuka okazji do prze艂amania niekorzystnej passy, ale okazji do prze艂amania poszukuje te偶 G贸rnik Zabrze, kt贸ry popad艂 w absolutn膮 przeci臋tno艣膰 i zremisowa艂 swoje cztery poprzednie spotkania. Na uwag臋 zas艂uguje fakt, 偶e zabrzanie maj膮 na swoim koncie tylko dwie pora偶ki, czyli tyle ile cztery pierwsze ekipy w stawce, ale pi艂karze Bartoscha Gaula maj膮 spore problemy z odnoszeniem zwyci臋stw. Sprawia to, 偶e po dziewi臋ciu kolejkach zajmuj膮 miejsce tu偶 nad stref膮 spadkow膮 i desperacko poszukuj膮 zwyci臋stwa.

Korona Kielce – G贸rnik Zabrze nasze typy

Spodziewamy si臋 bardzo zaci臋tego meczu, lecz minimalnym faworytem jest wed艂ug nas Korona Kielce.

Korona Kielce – G贸rnik Zabrze kursy bukmacher贸w

Bukmacher Betfan przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Korony, kurs: 3.20

remis, kurs: 3.40

wygrana G贸rnika, kurs: 2.25

Korona Kielce – G贸rnik Zabrze fakty meczowe

G贸rnik zremisowa艂 swoje cztery ostatnie mecze ligowe

Korona zanotowa艂a tylko jedno zwyci臋stwo w pi臋ciu ostatnich meczach

W poprzednim starciu tych ekip pad艂o pi臋膰 bramek i zako艅czy艂o si臋 ono zwyci臋stwem G贸rnika

Korona Kielce – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Mied藕 Legnica – Korona Kielce 2:2

Korona Kielce – Pogo艅 Szczecin 1:2

Stal Rzesz贸w – Korona Kielce 3:4 (3:3)

Radomiak – Korona Kielce 0:2

Wis艂a P艂ock – Korona Kielce 2:1

G贸rnik Zabrze – pi臋膰 ostatnich spotka艅

G贸rnik Zabrze – Piast Gliwice 3:3

Wis艂a P艂ock – G贸rnik Zabrze 1:1

Ruch Chorz贸w – G贸rnik Zabrze 0:1

G贸rnik Zabrze – Jagiellonia 1:1

Legia Warszawa – G贸rnik Zabrze 2:2

