🇧🇷 Brazylia – Ghana 🇬🇭 Typy, kursy (23.09.2022)

W ramach spotkania towarzyskiego, Brazylia zagra na Stade Oceane w Hawr z Ghan膮.聽

Brazylia – Ghana zapowied藕 (pi膮tek, 20:30)

Brazylia podchodzi do tego starcia z seri膮 pi臋ciu zwyci臋stw z rz臋du. Przypadaj膮 na to trzy mecze eliminacyjne do mistrzostw 艣wiata oraz dwa pojedynki towarzyskie. “Canarinhos” oczywi艣cie wezm膮 udzia艂 w zbli偶aj膮cym si臋 mundialu.

Ghana z kolei wygra艂a trzy z pi臋ciu ostatnich mecz贸w, notuj膮c dwie pora偶ki. We wrze艣niu Ghana wygra艂a kwalifikacje do Mistrzostw Narod贸w Afryki, triumfuj膮c w dwumeczu z Nigeri膮.

Brazylia – Ghana nasze typy

Spodziewamy si臋 zwyci臋stw Brazylijczyk贸w.

Nasze typy Brazylia handicap -1,5 1.53 Zagraj!

Zagraj! Brazylia powy偶ej 2.5 gola 1.90 Zagraj!

Brazylia – Ghana kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Brazylia wygra, kurs: 1.16

Remis, kurs: 6.50

Ghana wygra, kurs: 16.00

Brazylia – Ghana fakty meczowe

Brazylia wygra艂a pi臋膰 mecz贸w z rz臋du

Ghana wygra艂a trzy z pi臋ciu ostatnich pojedynk贸w

W czterech z pi臋ciu ostatnich star膰, Brazylia zachowa艂a czyste konto

Brazylia pi臋膰 ostatnich spotka艅

Japonia – Brazylia 0:1

Korea Po艂udniowa – Brazylia 1:5

Boliwia – Brazylia 0:4

Brazylia – Chile 4:0

Brazylia – Paragwaj 4:0

Ghana pi臋膰 ostatnich spotka艅

Nigeria – Ghana 2:1 (2:0)

Ghana – Nigeria 2:0

Katar – Ghana 2:1

Benin – Ghana 0:1

Ghana – Benin 3:0

