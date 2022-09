Stal Rzeszów – Resovia 🇵🇱 Typy, kursy (01.10.2022)

Przed nami 88. derby Rzeszowa. Derby rz膮dz膮 si臋 swoimi prawami, ale faworytem tej potyczki b臋d膮 gospodarze. Stal Rzesz贸w to czo艂贸wka ligi, za艣 Resovia niemal zamyka ligow膮 tabel臋. Kto b臋dzie g贸r膮 przy Hetma艅skiej?

Stal Rzesz贸w – Resovia zapowied藕 (sobota, 17:30)

Stal Rzesz贸w to beniaminek tego sezonu I ligi. Nie idzie im a偶 tak dobrze, jak Ruchowi Chorz贸w, ale nad Wis艂okiem nie mog膮 narzeka膰. Pi膮te miejsce to 艣wietny wynik. W du偶ej mierze, dzi臋ki domowym meczom, w kt贸rych zgarn臋li a偶 13 punkt贸w na 17 wszystkich. Dru偶yna Daniela My艣liwca nie zmieni艂a sposobu grania od ubieg艂ego sezonu, gdy zdominowa艂a II lig臋. Nadal to ciekawie graj膮cy zesp贸艂, na kt贸ry przyjemnie si臋 patrzy. B臋d膮 faworytem derb贸w.

Resovia niedawno zmieni艂a trenera, a Miros艂aw Hajdo ma za zadanie utrzyma膰 Pasiaki na zapleczu. W ostatnich dw贸ch meczach Sovia zgarn臋艂a 4pkt, czyli… podwoi艂a sw贸j dotychczasowy dorobek. Warto doda膰, 偶e tydzie艅 przed derbami Resovia gra艂a sparing z Garbarni膮 w Krakowie, kt贸ry zak艂贸ci艂a… afera szpiegowska. Rywal zza miedzy wys艂a艂 cz艂owieka z dronem, by obserwowa膰 rywala. Szybko jednak to wykryto i nici z dodatkowych materia艂贸w. Szykuj臋 si臋 zatem kolejny podtekst, jakby dotychczasowych by艂o ma艂o, przy okazji ka偶dych derb贸w.

Stal Rzesz贸w – Resovia kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Stal wygra, kurs: 2,00

Remis, kurs: 3,60

Resovia wygra, kurs: 3,70

Stal Rzesz贸w – Resovia nasze typy

Stawiamy na zdecydowane zwyci臋stwo gospodarzy!

Nasze typy Stal 2,00 Zagraj

Zagraj Stal wygra do 0 3,40 Zagraj

Stal Rzesz贸w – Resovia fakty meczowe

Spotkanie pi膮tej z przedostatni膮 ekip膮 I ligi. Obie dru偶yny dzieli 9pkt: 17 do 8 na korzy艣膰 gospodarzy

Stal Rzesz贸w to beniaminek I ligi, Resovia gra na tym poziomie ju偶 trzeci sezon

Stal wygra艂a dwa ostatnie mecze ligowe – pokonuj膮c Wis艂臋 oraz Sandecj臋

Resovia w dw贸ch ostatnich meczach zdoby艂a po艂ow臋 swojego dorobku – 4 z 8 punkt贸w

Stal u siebie zdoby艂a 13pkt z 17, jakie ma w tabeli

Resovia punktuje r贸wno: 4 u siebie, 4 na wyje藕dzie

Ostatnie derby to… fina艂 bara偶y w 2020 roku o awans do I ligi. Wtedy w rzutach karnych lepsze okaza艂y si臋 Pasiaki

