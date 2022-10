Osasuna – Valencia 🇪🇸 Typy, kursy (07.10.2022)

Pierwsze spotkanie 8. kolejki LaLiga. W Pampelunie Osasuna podejmuje Valencie. Co ciekawe to gospodarze b臋d膮 faworytem pi膮tkowego spotkania.聽

Osasuna – Valencia zapowied藕 (pi膮tek, 21:00)

Osasuna podobnie, jak w ubieg艂ym sezonie, bardzo dobrze wesz艂a w sezon. Na ich koncie ju偶 cztery wygrane, remis oraz dwie pora偶ki. Pokonali Seville, Cadiz, Rayo oraz Almerie. Jedno zwyci臋stwo nadprogramowe i reszta to raczej planowe triumfy. Po drodze pora偶ka z Betisem oraz bolesna wpadka z Getafe. Jednak wszystko sobie odbili w ostatni膮 niedziel臋, gdzie sensacyjnie zremisowali z Realem Madryt na Bernabeu. Taki wynik powinien uskrzydli膰 ekip臋 Jagoby Arrasate.

Valencia to dru偶yna swojego boiska. Na Mestalla wygrali trzy mecze, przegrali jedynie z Atletico. Kr贸tko m贸wi膮c zdobywaj膮 u siebie to, co powinni. Gorzej jednak sprawy wygl膮daj膮 na wyjazdach. 0:1 w Bilbao, 1:2 w Vallecas oraz 2:2 z Espanyolem. Tyle 偶e ostatni mecz do艣膰 szcz臋艣liwie zremisowali po tragicznym b艂臋dzie bramkarza Espanyolu w 96. minucie. Teraz kolejny trudny teren i raczej tak偶e punkt by艂by sukcesem dla Nietoperzy.

Osasuna – Valencia kursy bukmacher贸w

Bukmacher ETOTO przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Osasuna wygra, kurs: 2.30

Remis, kurs: 3.30

Valencia wygra, kurs: 3.30

Osasuna – Valencia nasze typy

Stawiamy na wygran膮 gospodarzy, ale bez fajerwerk贸w w tym spotkaniu. Mo偶e 1:0, mo偶e 2:0 Osasuna pokona rywala.

Nasze typy Osasuna 2.30

Poniżej 2,5 bramki 1,67

Osasuna – Valencia fakty meczowe

Spotkanie 6. z 10. dru偶yn膮 LaLiga. Obie ekipy dziel膮 3pkt: 13 do 10 na korzy艣膰 gospodarzy

Osasuna u siebie zgarn臋艂a 9 na 12 mo偶liwych punkt贸w i strzeli艂a 6 z 8. goli

Valencia poza domem zagra艂a trzy mecze i zdoby艂a punkt dopiero w ostatnim z nich – 2:2 z Espanyolem

W ubieg艂ym sezonie dwukrotnie w meczach tych ekip wygrywali go艣cie. Valencia 4:1 w Pampelunie, a Osasuna 2:1 w Walencji

