Cremonese – Napoli 🇮🇹 Typy, kursy (09.10.2022)

Pojedynek Dawida z Goliatem. Przedostatnie Cremonese podejmuje rozp臋dzone Napoli. Wydaje si臋, 偶e go艣cie nie maj膮 prawa si臋 potkn膮膰 z beniaminkiem. Czy tak b臋dzie w niedzielny wiecz贸r?

Cremonese – Napoli zapowied藕 (niedziela, 18:00)

Niesamowita dyspozycja ekipy Luciano Spalettiego po prostu rzuca na kolana. Jedena艣cie mecz贸w za nimi i dziewi臋膰 zwyci臋stw podpartych dwoma remisami. W Lidze Mistrz贸w s膮 bezb艂臋dni i jak dot膮d najlepszym zespo艂em. Komplet punkt贸w i a偶 13 strzelonych goli, a na rozk艂adzie Liverpool czy Ajax, kt贸rym wbijali 4 i 6 bramek! Dodajmy do tego prowadzenie w Serie A i mamy krain臋 mlekiem i miodem p艂yn膮c膮. Do tej pory potkn臋li si臋 jedynie na Fiorentinie i Lecce, czyli innym beniaminku. W ostatnich latach Napoli “lubi艂o” 艂atwo straci膰 punkty w艂a艣nie na takich rywalach. Teraz jednak wysoka forma ca艂ego zespo艂u, z Piotrem Zieli艅skim i Gruzinem Khvich膮 Kvaratskheli膮 sugeruje, 偶e powinni si臋gn膮膰 znowu po komplet punkt贸w.

Cremonese to beniaminek, kt贸ry jest typowany do szybkiego powrotu do Serie B. Trudno si臋 dziwi膰, skoro nikt nie zak艂ada艂 ich awansu. Teraz rozpocz臋li zgodnie z planem. Na ich koncie jeszcze nie ma zwyci臋stwa, a p贸ki co tylko trzy remisy i reszta pora偶ek. Co ciekawe potrafili w tym sezonie ju偶 postawi膰 si臋 mocniejszym. Zremisowali z Atalant膮 w Bergamo, a Roma pokona艂a ich tylko jedn膮 bramk膮. Mo偶e i tym razem poka偶膮 pazura w starciu ze zdecydowanie mocniejszym rywalem.

Cremonese – Napoli kursy bukmacher贸w

Bukmacher ETOTO przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Cremonese wygra, kurs: 6.75

Remis, kurs: 4.75

Napoli wygra, kurs: 1.47

Cremonese – Napoli nasze typy

Stawiamy na kolejne gole ze strony Napoli oraz niesamowitego Gruzina.

Nasze typy Napoli powy偶ej 1,5 bramki 1,51 Zagraj!

Zagraj! Khvicha Kvaratskhelia 2,60 Zagraj!

Cremonese – Napoli fakty meczowe

Spotkanie przedostatniej z pierwsz膮 dru偶yn膮 Serie A. Obie ekipy dzieli 17pkt: 3 do 20 na korzy艣膰 go艣ci

Napoli w tym sezonie jeszcze nie przegra艂o. W lidze 6-2-0, w Lidze Mistrz贸w 3-0-0

Napoli strzeli艂o w tym sezonie 31 goli w jedenastu meczach

Cremonese to beniaminek Serie A

Gospodarze jeszcze nie wygrali w tym sezonie. Remisowali z Sassuolo, Atalant膮 i Lecce, reszt臋 mecz贸w przegrali

Ostatni mecz tych ekip oby艂 si臋 w 1999 roku, gdy Napoli wygra艂o w ramach Serie B 2:1

