🇵🇹 Sporting – OM 🇫🇷 Typy, kursy (12.10.2022)

Olympique Marsylia przed tygodniem ogra艂 u siebie Sporting. Teraz czas na rewan偶 w Portugalii.



Sporting – OM zapowied藕 (艣roda, 21:00)

Tydzie艅 temu Sporting zaskakuj膮co wysoko przegra艂 na Velodrome z Marsyli膮 1:4. Pomimo to, Lwy utrzyma艂y prowadzeni w tabeli swojej grupy. To wszystko dzi臋ki ich poprzednim wygranym przeciwko Tottenhamowi oraz Eintrachtowi Frankfurt. S艂abiej wiedzie im si臋 w lidze portugalskiej, gdzie zesp贸艂 z Lizbony zajmuje dopiero sz贸st膮 lokat臋.

Po sukcesie w spotkaniu w Lidze Mistrz贸w Marsylii nie powiod艂o si臋 w Ligue 1. Ekipa Igora Tudora przegra艂a u siebie 1:2 z Ajaccio i tym samym zmarnowa艂a szanse na to, by wskoczy膰 na fotel lidera. Co wa偶ne, ju偶 w niedziel臋 Marysli臋 czeka niezwykle presti偶owe starcie przeciwko PSG.

Sporting – OM nasze typy

Sporting – OM kursy bukmacher贸w

Sporting – OM fakty meczowe

Przed tygodniem OM pokona艂o Sporting 4:1

OM ma w tabeli trzy punkty, a Sporting sze艣膰

W weekend OM przegra艂o z Ajaccio 1:2, a w najbli偶sz膮 niedziel臋 zagra z PSG

Sporting pi臋膰 ostatnich spotka艅

Santa Clara – Sporting 1:2

OM – Sporting 4:1

Sporting – Gil Vicente 3:1

Boavista – Sporting 2:1

Sporting – Tottenham 2:0

OM pi臋膰 ostatnich spotka艅

OM – Ajaccio 1:2

OM – Sporting 4:1

Angers – OM 0:3

OM – Rennes 1:1

OM – Eintracht 0:1

