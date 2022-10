Zagłębie Sosnowiec – Górnik Łęczna 🇵🇱 Typy, kursy (23.10.2022)

Niedzielne granie w Fortuna 1. Lidze zakończy starcie Zagłębia Sosnowiec z Górnikiem Łęczna. Pierwszy gwizdek sędziego na Stadionie Ludowym wybrzmi o godzinie 18:00.



Zagłębie Sosnowiec – Górnik Łęczna zapowiedź (niedziela, 18:00)

Zagłębie Sosnowiec przystąpi do tego meczu jako jedenasta drużyna tabeli. Układ punktów jest jednak na tyle płaski, że w przypadku wygranej podopieczni Artura Skowronka mogą wskoczyć nawet do strefy barażowej, czyli na szóste miejsce. Warto pamiętać o tym, że Zagłębie pozostaje niepokonane od czterech spotkań w lidze, ale ostatnio przegrało za to starcie w Pucharze Polski z Rakowem Częstochowa.

W niezłym momencie znajduje się Górnik Łęczna, który po bardzo słabym początku sezonu próbuje wydostawać się z dolnych rejonów tabeli. Duma Lubelszczyzny pokonała przed tygodniem Skrę Częstochowa 3:0, a następnie w Pucharze Polski ograła Koronę Kielce, czyli zespół z Ekstraklasy.

Zagłębie Sosnowiec – Górnik Łęczna kursy bukmacherów

Bukmacher SUPERBET przygotował na ten mecz następujące kursy:

Zagłębie Sosnowiec, kurs: 2.05

Remis, kurs: 3.60

Górnik Łęczna, kurs: 3.60

Zagłębie Sosnowiec – Górnik Łęczna nasze typy

Typujemy gole po obu stronach i remis.

Nasze typy Remis 3.60 ZAGRAJ

ZAGRAJ Obie drużyny strzelą gola 1.75 ZAGRAJ

Zagłębie Sosnowiec – Górnik Łęczna fakty meczowe

Zagłębie nie przegrało od czterech meczów w lidze

Górnik wygrał dwa ostatnie mecze w lidze oraz Pucharze Polski

W tygodniu Zagłębie odpadło z PP, a Górnik awansował do 1/8 finału

Zagłębie Sosnowiec pięć poprzednich meczów

Zagłębie Sosnowiec – Raków Częstochowa 0:1

Podbeskidzie Bielsko-Biała – Zagłębie Sosnowiec 2:2

Zagłębie Sosnowiec – Bruk-Bet Termalika Nieciecza 2:1

ŁKS Łódź – Zagłębie Sosnowiec 1:1

Zagłębie Sosnowiec – Chojniczanka Chojnice 1:1

Górnik Łęczna pięć poprzednich meczów

Górnik Łęczna – Korona Kielce 1:0

Górnik Łęczna – Skra Częstochowa 3:0

Podbeskidzie Bielsko-Biała – Górnik Łęczna 1:0

Górnik Łęczna – GKS Tychy 3:2

Bruk-Bet Termalika Nieciecza – Górnik Łęczna 2:2

