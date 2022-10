Athletic Bilbao – Villarreal 🇪🇸 Typy, kursy (30.10.2022)

Jedno z ciekawych spotka艅 12. kolejki LaLiga. Na San Mames starcie dw贸ch by艂ych szkoleniowc贸w Barcelony. Ernesto Valverde kontra nowo zatrudniony Quique Setien. Kto b臋dzie g贸r膮?

Athletic Bilbao – Villarreal zapowied藕 (niedziela, 18:30)

Baskowie po 艣wietnym starcie, ostatnio maj膮 zadyszk臋. Zbieg艂o si臋 to z trudniejszym kalendarzem ligowym. remis z Sevill膮 i pora偶ki z Atletico oraz Barcelon膮 tragedi膮 nie s膮. Jednak remis z Getafe ju偶 w takim okresie by艂 spor膮 strat膮 punkt贸w. Teraz Villarreal w domu i raczej nikt sobie nie wyobra偶a innego scenariusza, ani偶eli zwyci臋stwo. Ernesto Valverde chcia艂by si臋 odbi膰 po s艂abym wyst臋pie zespo艂u na Camp Nou. Tym bardziej gdy rywalem jest s膮siad w ligowej tabeli.

Villarreal w nowej rzeczywisto艣ci. Na pocz膮tku tygodnia Aston Villa podebra艂a im trenera – Unaia Emery’ego. Anglicy wp艂acili klauzule i p贸艂finalista ostatniej Ligi Mistrz贸w nie mia艂 nic do gadania. Jego miejsce zaj膮艂 Quique Setien. By艂y szkoleniowiec Barcelony wraca po d艂u偶szej przerwie. Pierwszy mecz 艣rednio udany – 2:2 z Hapoelem Beer Szewa w Lidze Konferencji. Tyle 偶e w LKE maj膮 ju偶 spokojne zwyci臋stwo w grupie. Niedzielny mecz to tak偶e okazja, by zesp贸艂 zm臋czy艂 si臋 przed czwartkowym spotkaniem z Lechem Pozna艅 na koniec fazy grupowej.

Athletic Bilbao – Villarreal kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Athletic, kurs: 2.25

Remis, kurs: 3.40

Villarreal, kurs: 3.30

Athletic Bilbao – Villarreal nasze typy

Stawiamy na zwyci臋stwo Bask贸w, ale z bramkowym udzia艂em go艣ci w tym spotkaniu.

Nasze typy Athletic 2,25 Zagraj!

Zagraj! Obie strzel膮 1,75 Zagraj!

Athletic Bilbao – Villarreal fakty meczowe

Spotkanie sz贸stej z si贸dm膮 ekip膮 LaLiga. Obie ekipy maj膮 po 18pkt

Athletic ma seri臋 czterech gier bez wygranej: dwa remisy i dwie pora偶ki

Villarreal rozegra艂 ju偶 siedem mecz贸w na wyje藕dzie w tym sezonie i zdoby艂 w nich 8pkt

W niedziel臋 Quique Setien zadebiutuje w lidze jako trener Villarrealu

Ostatni mecz tych ekip to remis 1:1

