Czechy – Wyspy Owcze. Typy, kursy (16.11.2022)

Kolejnym meczem towarzyskim będzie spotkanie pomiędzy Czechami a Wyspami Owczymi. Zapraszamy do zapoznania się z zapowiedzią tej konfrontacji.



Czechy – Wsypy Owcze zapowiedź (środa, 16:00)

Gospodarze środowego spotkania w marcu nie poradzili sobie w barażach o Mundial, gdzie przegrali ze Szwecją. Nieudana okazała się także faza grupowa Ligi Narodów, w której Czesi zajęli ostatnie miejsce i spadli z dywizji A. Teraz celem Czechów będzie awans na EURO 2024. Jednym ze spotkań, które mają przygotować ten zespół do walki o europejski czempionat będzie towarzyskie starcie z Wyspami Owczymi.

Z kolei Wyspy Owcze podczas minionej Ligi Narodów wywalczyły osiem punktów w dywizji C. Dzięki temu reprezentacja zdołała utrzymać się na tym poziomie rozgrywkowym. Co ciekawe, obie reprezentacje znajdują się w tej samej grupie kwalifikacyjnej do EURO 2024 – oznacza to, że w najbliższej przyszłości zmierzą się jeszcze dwukrotnie.

Czechy – Wyspy Owcze kursy bukmacherów

Bukmacher ETOTO przygotował na to spotkanie następujące kursy:

Czechy, kurs: 1.09

remis, kurs: 9.50

Wyspy Owcze, kurs: 28.00

Czechy – Wyspy Owcze nasze typy

Nasze typy Czechy handicap -2 1.84 ZAGRAJ

ZAGRAJ Powyżej 2,5 gola w meczu 1.46 ZAGRAJ

Czechy – Wyspy Owcze fakty meczowe

Czechy zdobyły 4 punkty podczas minionej edycji Ligi Narodów

Wyspy Owcze zdobyły 8 punktów podczas minionej edycji Ligi Narodów

Obie drużyny zmierzą się ze sobą także podczas kwalifikacji do EURO 2024

Dołącz do grupy Gram Grubo Szukasz grupy z typami na Facebooku, która będzie całkowicie darmowa? Typy

Konkursy

Dyskusje Dołącz do nas

Inne mecze

Andora – Austria