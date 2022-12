Lille – Reims 🇫🇷 Typy, kursy (02.01.2023)

Oba zespo艂y s膮 zadowolone z powrotu do Ligue 1. Wygrane w 艣rodku tygodnia na pewno poprawi艂y humory w okresie 艣wi膮teczno-noworocznym. Teraz ju偶 tak weso艂o dla obu stron nie b臋dzie. W drugi dzie艅 nowego roku Lille zagra z Reims. Kto b臋dzie g贸r膮?

Lille – Reims zapowied藕 (poniedzia艂ek, 17:00)

Les Dogues po powrocie w pierwszym meczu pokonali Clermont 2:0. Co ciekawe przy ma艂ym udziale Mateusza Wieteski, kt贸ry sprokurowa艂 jedenastk臋 dla Lille. Teraz kolejny mecz z ekip膮 艣rodka tabeli Ligue 1, czyli Reims. Jednak Lille nie chce ogl膮da膰 si臋 za siebie, ale i艣膰 do przodu. Pierwsza kolejka po mundialu pomog艂a w wyprzedzeniu Lorient. Teraz jest szansa to samo zrobi膰 z Monaco czy Rennes przy zwyci臋stwie oraz wpadkach wymienionych ekip. 艁atwo nie b臋dzie, ale nie ma w膮tpliwo艣ci, 偶e domowa wygrana to obowi膮zek dla by艂ego mistrza Francji.

Stade Reims nieoczekiwanie rozpocz臋艂o pomundialow膮 cz臋艣膰 sezonu od wygranej. Nieoczekiwanie, bowiem na Stade Auguse-Delaune przyjecha艂 Stade Rennes, kt贸ry ograli 3:1. Udzia艂 w tym mia艂o przede wszystkim dw贸ch graczy. Alexis Filips pi臋knym trafieniem oraz dwie bramki od Folarina Baloguna. Dru偶yna 30-letniego trenera Willa Stilla 艣wietnie zatem wesz艂a w okres 艣wi膮teczno-noworoczny. Teraz kolejne trudne zadanie przed聽 nim, a na pocz膮tku 2023 roku maj膮 jeszcze na rozk艂adzie Nice czy PSG, a zatem lekko nie b臋dzie.

Lille – Reims kursy bukmacher贸w

Bukmacher ETOTO przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Lille wygra, kurs: 1.62

Remis, kurs: 4.10

Reims wygra, kurs: 5.50

Lille – Reims nasze typy

Stawiamy na zwyci臋stwo gospodarzy i przynajmniej trzy gole w poniedzia艂kowym meczu. By膰 mo偶e z udzia艂em go艣ci.

Nasze typy Lille 1.62 Zagraj

Zagraj Powy偶ej 2,5 bramki 1.81 Zagraj

Lille – Reims fakty meczowe

Spotkanie 6. z 10. dru偶yn膮 Ligue 1. Obie ekipy dzieli 9pkt: 29 do 20 na korzy艣膰 gospodarzy

Lille zdoby艂o 16pkt w o艣miu meczach domowych i ma bilans bramkowy 15:15

Reims zdoby艂o osiem pkt w o艣miu wyjazdowych meczach. Bramki: 9:11

Ostatni mecz tych ekip zako艅czy艂 si臋 wygran膮 Reims 2:1

Do艂膮cz do grupy Gram Grubo Szukasz grupy z typami na Facebooku, kt贸ra b臋dzie ca艂kowicie darmowa? Typy

Konkursy

Dyskusje Do艂膮cz do nas

Inne mecze

QPR – Sheffied United (poniedzia艂ek)