Wisła Płock sprowadziła napastnika z Bliskiego Wschodu

Potwierdziły się doniesienia polskich mediów w sprawie Wisły Płock i ich kolejnego nabytku. „Nafciarze” oficjalnie zaprezentowali nowego napastnika, który pochodzi z egzotycznego kraju. Rzadko tacy zawodnicy grali w Polsce. 2,5 roczny kontrakt z klubem podpisał posiadający szwedzki paszport reprezentant Iraku Amin Al-Hamawi.

Wisła Płock ogłasza piąty transfer

Po rozegraniu 20 dotychczasowych kolejek Betclic 1. Ligi Wisła Płock zajmuje piąte miejsce z dorobkiem 34 punktów i stratą 12 do liderującej ekipy Bruk-Bet Termaliki. Choć wywalczenie pierwszego miejsca będzie już bardzo trudnym zadaniem, to mimo wszystko ekipa „Nafciarzy” aspiruje w rundzie wiosennej sezonu 2024/25 do zajęcia miejsca w tabeli premiującego grą w barażach o awans do polskiej Ekstraklasy. Wystarczy… pozostać na tej lokacie, by zakwalifikować się do dwustopniowych baraży.

Aby tego dokonać klub postanowił wzmocnić się w trakcie zimowego okienka transferowego. W ostatnich dniach do zespołu prowadzonego przez Mariusza Misiurę dołączyli: Kevin Custovic, Nemanja Mijuskovic, Dawid Baranowski oraz Stanisław Pruszkowski. Z kolei z dniem 19 lutego kontrakt z Wisłą Płock podpisał nowy napastnik – Amin Al-Hamawi. Posiadający szwedzki paszport reprezentant Iraku nominalnie występuje na pozycji środkowego napastnika, choć z powodzeniem może również grać na lewym skrzydle.

− Trochę to trwało, ale wreszcie udało nam się zrealizować kolejny zimowy cel transferowy, jakim było wzmocnienie pozycji nr 9. Amin Al-Hamawi to niezwykle błyskotliwy i wszechstronny zawodnik, pasujący do poszukiwanego przez nas profilu. Wyróżnia go to, że potrafi dryblować, ma różnorodny repertuar zagrań i równie dobrze gra obiema nogami, a przy tym posiada potencjał sprzedażowy. Jego obecne umiejętności z pewnością podniosą poziom jakości w naszej drużynie, a trenerowi Misiurze da to większe pole manewru, jeśli chodzi o ofensywę – powiedział Dariusz Sztylka, czyli dyrektor sportowy.

W Wiśle Płock pierwszym napastnikiem jest kapitan zespołu – 34-letni Łukasz Sekulski. Ma on na koncie sześć ligowych trafień, ale tylko cztery z gry, gdyż dwa dołożył z rzutów karnych. Siedem goli ma z kolei hiszpański ofensywny pomocnik Jorge Jimenez. „Nafciarzom” brakuje super strzelca – takiego, jak Arka Gdynia miała w osobie Karola Czubaka. W Wiśle Kraków jest to Angel Rodado (13 goli), a w Termalice Kacper Karasek (10 goli).

Amin Al-Hamawi, czyli kolejny w Polsce Irakijczyk

Nowy napastnik Wisły Płock urodził się 17 grudnia 2003 roku i od początku swojej kariery był związany ze szwedzkim Helsingborgs IF. Seniorskie kroki zaczął stawiać w trakcie wypożyczenia w Torns IF. Po dobrych występach po zaledwie pół roku wrócił do swojego macierzystego klubu i zadebiutował w szwedzkiej pierwszej lidze w Helsingborgs IF, lecz… spadł z nim na zaplecze, gdzie zaczął już regularnie grać. Niewiele brakło, a Helsingborgs IF zleciałby jeszcze do trzeciej ligi. Miał ledwie dwa oczka przewagi nad strefą spadkową, a w barażach nie zagrał tylko dzięki bilansowi bramek.

Amin Al-Hamawi strzelił raptem pięć goli w 1700 minut, grając głównie jako lewy napastnik/skrzydłowy. W maju 2024 roku przeniósł się do Sandvikens IF, którego barwy reprezentował do tej pory. To kolejna ekipa z drugiej ligi. Wystąpił w 22 meczach o stawkę, w których miał udział przy dziewięciu golach (mowa o ośmiu trafieniach oraz jednej asyście).

21-latek to nie jest jedyny Irakijczyk grający profesjonalnie w piłkę w naszym kraju. Amir Al-Ammari to rezerwowy Cracovii, który jednak uzbierał 19 występów w tym klubie. Jego kolega z kadry (zagrali razem w trzech meczach) okazję do debiutu będzie miał już niebawem, jako że w najbliższą niedzielę Wisła Płock podejmie na własnym podwórku Odrę Opole. Początek tego boju pierwszej ligi zaplanowano o 17:00.

Fot. Wisła Płock/oficjalna strona