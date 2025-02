Słynny Islandczyk Gylfi Sigurdsson pobił transferowy rekord

Gylfi Sigurdsson z historycznym transferem! Najlepszy islandzki piłkarz XXI wieku podpisał umowę z uczestnikiem fazy play-off Ligi Konferencji – Vikingurem. Przejście Sigurdssona z Valuru to najdroższy wewnętrzny transfer w historii ligi islandzkiej. Pobito tym samym rekord, który przetrwał… dwa tygodnie.

Sigurdsson najdroższym piłkarzem w lidze islandzkiej

Największa transakcja między klubami najwyższej ligi islandzkiej (Besta deild karla) stała się faktem. Legenda futbolu na Islandii, czyli Gylfi Sigurdsson ma już na karku 35 lat, ale nie przeszkadza mu to bawić się futbolem. Właśnie zmienił klub wewnętrznie w lidze. Tuż przed rewanżowym meczem fazy play-off w Lidze Konferencji przeszedł do Vikinguru Rejkiawik. Sam piłkarz w tym spotkaniu nie zagra, bo islandzka drużyna nie może dokonywać zmian w rejestracji składu na rozgrywki LK. Dotychczas grał on w innym stołecznym klubie – Valurze.

Kwota transferu wyniosła 20 milionów koron islandzkich, czyli około 135 tysięcy euro. Dotychczasowy rekord wynosił 103 tysiące euro za przejście Atlii Thora Jonassona z HK Kopavogs do Vikinguru. Tamta transakcja zamknęła się 5 lutego. To oznacza, że rekordem była tylko przez dwa tygodnie.

Gylfi zdenerwował poprzedni klub

Sam transfer wywołał duże kontrowersje. Na początku roku Valur nie miał zamiaru sprzedawać pomocnika. Po starciu w Pucharze Ligi przeciwko AA (Akranes) piłkarz poinformował, że ma zamiar opuścić klub. W specjalnym komunikacie ekipa z Rejkiawiku napisała:

– W zeszłym tygodniu doszło do serii zdarzeń po tym, jak Gylfi i jego ludzie poinformowali nas, że chce opuścić klub. Następnie Gylfi okazał wielki brak szacunku zarówno swoim kolegom z drużyny, jak i całemu klubowi swoim występem, gdy założył opaskę kapitańską w ostatnim meczu przeciwko ÍA. To nie był Gylfi, którego znamy. Zarząd, po rozmowach z graczami i osobami z grupy, uznał, że takie zachowanie doprowadziło do pewnego stopnia naruszenia zaufania między graczem a grupą.

Klub zaakceptował ofertę Vikinguru oraz mistrza Islandii Breidabliku. Sigurdsson postanowił parafować umowę z „Wikingami”. 35-latek podpisał roczny kontrakt z wicemistrzem Islandii. W Valurze we wszystkich rozgrywkach wystąpił 27 razy i zdobył 11 bramek. Wystąpił także w spotkaniach eliminacyjnych do Ligi Konferencji. Mimo że Vikingur jest bliski ogromnej sensacji i wyeliminowania ekipy Bartłomieja Drągowskiego (2:1 w pierwszym meczu), to Gylfi nie będzie mógł zagrać ani w rewanżu, ani w żadnym innym meczu rozgrywek, jeśli Vikingur awansuje, bo tak stanowią przepisy.

Pozaboiskowe problemy Islandczyka

Latem 2021 roku Sigurdsson został aresztowany pod zarzutem przestępstw seksualnych wobec dzieci. Nie został wymieniony jednak z nazwiska, ale komunikat policji był precyzyjny, więc media szybko dowiedziały się o kogo chodzi. Na sezon 2021/22 Everton nie zgłosił go do Premier League, a potem wygasał jego kontrakt z tym klubem. Piłkarza uniewinniono przez brak dowodów w sprawie. Stracił przez to dwa lata kariery piłkarskiej, a przede wszystkim zszargane zostało jego nazwisko.

Postanowił jednak nie zawieszać piłkarskiej kariery i odbudować się bliżej domu. W sierpniu 2023 roku były as angielskich boisk został piłkarzem norweskiego Lyngby BK, natomiast sezon 2024 spędził w islandzkim Valurze Rejkiawik. Jego statystyki z tamtego roku to 11 goli oraz cztery asysty. Czy ten wynik zostanie pobity w Vikingurze?

