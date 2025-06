Śląsk Wrocław ze zmianami w pionie sportowym

Śląsk Wrocław czeka przebudowa przed sezonem w Betclic 1. Lidze. Nie da się ukryć, że do tego zadania potrzebny jest fachowiec, bowiem celem jest szybki powrót do PKO BP Ekstraklasy. Klub grający na Tarczyński Arenie przedstawił odświeżony pion sportowy – mamy do czynienia z wielkim powrotem. Na Dolny Śląsk wraca osoba, dla której Śląsk Wrocław to praktycznie całe życie.

Śląsk i ciągle zmiany… od końca sezonu – ku lepszemu?

Nowym – starym dyrektorem sportowym klubu został Dariusz Sztylka. Nie jest to dla niego nowa rola – nie tak dawno był bowiem częścią Wisły Płock, która zdołała awansować po dwóch latach przerwy do PKO BP Ekstraklasy. Sztylka pracował już w Śląsku, właśnie w roli dyrektora sportowego (2018-23), a w dodatku… był jego piłkarzem w latach 2001-12. Po zdobyciu mistrzostwa Polski zakończył karierę piłkarską. Zna więc klimat i środowisko wokół klubu jak mało kto. Jako dyrektor zrobił już w pierwszym epizodzie bardzo wiele dobrego.

Oto lista najlepszych piłkarzy, których sprowadził do klubu dyrektor Sztylka:

Łukasz Bejger – pozyskany z akademii Manchesteru United, sprzedany do klubu Ligi Konferencji z fazy pucharowej,

Wojciech Golla – pozyskany bez odstępnego, sprzedany do Puskas Akademii za 400 tysięcy euro,

John Yeboah – pozyskany z Willem II Tilburg, dziś piłkarz z doświadczeniem w Serie A i Copa America,

Nahuel Leiva – pozyskany bez odstępnego, sprzedany za 2,5 miliona euro przez następców do Maccabi Hajfa,

Przemysław Płacheta – pozyskany za 150 tysięcy euro, sprzedany do Norwich City za 3 miliony euro,

Erik Exposito – piłkarz bez perspektyw pozyskany grze głównie w Las Palmas B, w Śląsku kapitan wicemistrzowskiej drużyny (19 bramek)

W Śląsku zdecydowano, że aby jak najszybciej wrócić do elity – potrzeba fachowca; stąd więc wybór Sztylki. Ogłoszono też, że Rafał Grodzicki (piłkarz Śląska w latach 2012-14) pozostaje w klubie – w roli dyrektora skautingu. Od pewnego momentu rundy wiosennej, gdy wspominano o tym, że wręczono mu wypowiedzenie umowy – dochodziły z mediów plotki jakoby był bliski posady w Odrze Opole.

Będzie jednak pracować ze Sztylką – przez ostatnie półrocze jego praca obroniła się na tyle, że dostrzeżono jego zasługi (choć finalnie nie udało się utrzymać klubu w PKO BP Ekstraklasie). To właśnie on sprowadził do Wrocławia Assada Al-Hamlawiego, Jose Pozo czy trenera Ante Simundżę. Przy dobrych pomysłach Sztylki, przyda się też nos Grodzickiego. Może to być tajna broń wrocławian na nowy sezon.

Śląsk Wrocław robi letnie wietrzenie magazynów

Śląsk Wrocław będzie potrzebować trochę czasu na czyszczenie kadry po wielu „wynalazkach” Davida Baldy. Bardzo możliwe, że z kadry którą kibice znają – także z tej wicemistrzowskiej pozostanie bardzo niewielu zawodników. Niedawno sprzedano do FC Seoul Patryka Klimalę, lada moment z klubu odejdą: Peter Pokorny, Burak Ince, Jakub Świerczok.

Na rynek transferowy ma trafić Arnau Ortiz, a do Ham-Kam z nieudanego wypożyczenia w Polsce wraca Henrik Udahl, którego ruch się zupełnie nie udał. Nie trafił on ani razu do siatki w 10 „boiskowych epizodach” (ok. 200 minut gry). Śląsk Wrocław zaczyna sezon 2025/26 dnia 18 lipca.