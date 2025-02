Reprezentant kraju złapany w Anglii za jazdę po alkoholu

To jedna z tych sytuacji, które zdarzają się regularnie, ale wciąż bulwersują. Reprezentant Finlandii, Ilmari Niskanen został złapany przez policję w Anglii podczas kierowania pojazdem w stanie upojenia alkoholowego. 27-latek sam przyznał się do zarzucanego mu czynu i poinformował o tym swoich fanów w mediach społecznościowych.

Jechał w Anglii na podwójnym gazie

Przepisy dotyczące dopuszczalnej zawartości alkoholu we krwi kierowcy w Anglii są o wiele mniej restrykcyjne niżeli chociażby w Polsce. Kierujący pojazdem w Polsce nie mogą mieć we krwi więcej niż 0,2 promila. Dopuszczalna zawartość alkoholu we krwi w Anglii to czterokrotność limitu, który mamy w polskim prawie, czyli 0,8 promila. Co to oznacza? Cóż, przede wszystkim, że to nie było „jedno piwko do obiadu” czy „lampka wina”.

Reprezentant Finlandii będzie sądzony według angielskiego prawa. Sam zawodnik wydał oświadczenie, w którym informuje swoich fanów o wydarzeniu, które według portalu „Savon Sanomat” wydarzyło się około dwa tygodnie temu po Ponadto przeprasza oraz przekonuje, że żałuje tego co się wydarzyło:

– Niedawno popełniłem bardzo poważny i zły błąd. Błąd, którego nikt nigdy nie powinien popełnić, a już na pewno nie osoba, która powinna być wzorem do naśladowania dla innych. Strasznie żałuję i całkowicie żałuję swoich czynów. Głęboko żałuję wpływu, jaki mogą one mieć na nasz klub, moich kolegów z drużyny i naszych kibiców zarówno tutaj w Exeter, jak i w domu w Finlandii.

– Jestem bardzo wdzięczny, że moje działania tamtej nocy nie wpłynęły na nikogo innego, ale wiem, że nawet ryzyko, że coś się komuś stanie, jest nierozważne i złe. Wezmę pełną odpowiedzialność i poniosę wszystkie możliwe konsekwencje. Wiem, że zawiodłem was wszystkich, ale zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby naprawić sytuację i jestem zobowiązany do zadośćuczynienia na wszelkie możliwe sposoby.

Jego klub, Exeter City występujący na trzecim poziomie rozgrywkowym w Anglii opublikował na swojej stronie oświadczenie zawodnika oraz zaznaczył, że po zakończeniu sprawy sądowej zostanie wszczęte wewnętrzne dochodzenie.

Ilmari Niskanen jest wychowankiem Pallo-Kerho 37, z którego trafił do Kuopion Palloseura, w barwach którego miał okazję rywalizować m.in. z Legią Warszawa w eliminacjach do europejskich pucharów w sezonie 2019/2020. W trakcie swojej kariery grał również w niemieckim FC Ingolstadt 04 oraz szkockim Dundee United FC. To 23-krotny reprezentant Finlandii, z którą reprezentacja Polski zmierzy się w grupie eliminacji mistrzostw świata 2026.

fot. PressFocus