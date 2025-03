AS Roma przedłużyła umowę Leandro Paredesa

AS Roma gdyby mogła ocenić do tej pory swój sezon 2024/25, na spokojnie mogłaby określić go mianem „raz na wozie, raz pod wozem”. Część kampanii, w której na ławce zasiadali zarówno Daniele De Rossi, jak i Ivan Juric jest totalnie do zapomnienia. Co innego gdy mowa o tym jak odmienił kadrę i wielu zawodników Claudio Ranieri. Jednym z takich zawodników jest Leandro Paredes. Argentyńczyk, który jest mistrzem świata, przedłużył swoją umowę.

AS Roma przedłużyła umowę ważnego piłkarza środka pola

Paredes miał umowę do końca czerwca, a z racji tego, że jest ważnym elementem zarówno na boisku, jak i poza nim – przedłużenie umowy było tylko formalnością. AS Roma ściągnęła mistrza świata z Kataru drugi raz, obecny epizod trwa od 2023 roku. Łącznie w koszulce „Giallorossich” pomocnik zagrał w lidze włoskiej 88 razy, a do tego zanotował osiem goli i siedem asyst. Licząc jego występy w pucharach krajowych i europejskich – jego licznik wzrasta odpowiednio do: 129 spotkań, dziewięciu trafień i 11 decydujących podań.

Leandro Paredes po raz pierwszy wylądował w Romie ponad dekadę temu. Do klubu sprowadził go Walter Sabatini, który ostatnio opowiadał o Argentyńczyku w rozmowie ze Stefano Gentilim. Sławny dyrektor powiedział o pomocniku: – Paredes trafił do Włoch bardzo młodo, ale widziałem w nim cechy, które rzadko kiedy ma ktoś w wieku 16-17 lat. Nie uważałem jednak jak z Marquinhosem, że on będzie u nas od razu do gry. I tak zagrał dla nas po kilku tygodniach i wciąż nosi tę jakże prestiżową koszulkę Romy, ale uważam, że mógł zrobić większą karierę. (…) Paredes był jednak tego wart. Zapłaciliśmy 4-5 milionów euro, poszedł na rok do Empoli do Marco Giampaolo, który czynił z niego registę ustawionego przed linią obrony. I Paredes grał tam zawsze, Giampaolo jako pierwszy w Italii mu zaufał.

Nowa umowa zapewnia Paredesowi klauzulę, w której to Boca Juniors na atrakcyjnych warunkach może pozyskać piłkarza. To jego klub z dzieciństwa, w którym grał ponad dekadę temu. Można więc domyślić się, że w kolejnym oknie transferowym to właśnie legendarny klub Diego Maradony będzie pracodawcą piłkarza AS Roma.

Rzymianie to najlepsza drużyna w Italii w 2025 roku. Nie ponieśli oni jeszcze ani jednej ligowej porażki od 1 stycznia i włączyli się z tej okazji do walki o czwarte miejsce w lidze, premiowane awansem do przyszłorocznej fazy ligowej Ligi Mistrzów. AS Roma to aktualnie siódma drużyna Serie A i traci do czwartego miejsca sześć oczek.

W tym tygodniu na rzymian czeka ważny test, bowiem rewanż w Lidze Europy z Athleticiem Clubem w Bilbao na San Mames – w domowym meczu podopieczni Ranieriego wygrali 2:1 po golu Szomurodowa w ostatniej akcji spotkania.

Fot. AS Roma