River Plate z rekordowym transferem

Klub River Plate ma braki w pomocy, przez co konieczne było działanie na rynku transferowym. Legendarny klub nie bawił się jednak w żadne ruchy low-cost, a poszedł na grubo. Do tego stopnia, że River nie bawiło się w półśrodki i pobiło swój rekord transferowy. Kevin Castano, bo o nim mowa, po przybyciu do Argentyny, przejściu testów medycznych oraz podpisaniu umowy jest już gotowy na debiut.

River Plate idzie na grubo

Klub River Plate w ostatnich miesiącach zdecydował się na wiele powrotów. W przerwie zimowej do klubu powrócił po wielu latach gry w Serie A Lucas Martinez Quarta. Angaż Germana Pezzelli, mistrza świata 2022, to także jeden z wielkich powrotów. Po nieudanej przygodzie trenerskiej na fotel trenera klubu powrócił z kolei Marcelo Gallardo, który w River wygrał wszystko co tylko się dało i przywrócił klubowi godność po spadku do drugiej ligi. Teraz przyszedł czas na wzmocnienie poobijanej co nieco urazami formacji pomocy.

Kevin Castano to nowy rekord transferowy River Plate, jeśli chodzi o transfery przychodzące. Kolumbijski pomocnik kosztował swój nowy klub 12,6 miliona euro. To jego trzeci transfer w ciągu trzech lat. W 2023 opuścił on bowiem rodzimy Dorados Aguilas za 3,7 miliona euro i zasilił dobrze Polakom aktualnie znany meksykański zespół Cruz Azul.

W obecnym zespole Mateusza Bogusza nie zakotwiczył jednak na długo, bowiem po jednym sezonie w Lidze MX trafił do rosyjskiego FK Krasnodar za ponad 11 milionów. Teraz, po roku gry w Rosji – River Plate zapłaciło jeszcze więcej. Tym samym, legendarny argentyński klub pobił swój ponad siedmioletni rekord o 100 tysięcy euro. Wtedy to, w 2017 roku Liverpool Montevideo sprzedał za 12,5 miliona euro do Argentyny Nicolasa de la Cruza.

Okazała się to bardzo dobra inwestycja, bowiem skrzydłowy trafił następnie do Flamengo, za nieco większe pieniądze, bo 14,5 miliona euro. Castano może być więc kolejnym „success story” tego projektu. Mowa bowiem o drużynie, która w ostatnich latach sprzedała choćby Juliana Alvareza, Enzo Fernandeza, Lucasa Beltrana czy Claudio Echeverriego.

Następny mecz drużyna River Plate rozegra w ramach Torneo Betano – Apertura. Ich rywalem będzie Deportivo Riestra. Aktualnie piłkarze pomagają poszkodowanym w powodzi w rejonie miejscowości Bahia Blanca.

