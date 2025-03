To się naprawdę dzieje! Alex Haditaghi przejmuje Pogoń Szczecin

To się nazywa zwrot akcji. Alex Haditaghi, którego w klubie nie chcieli pożyczkodawcy… nagle wrócił do gry i to on ma zostać nowym właścicielem Pogoni Szczecin.

Alex Haditaghi na białym koniu

To dzieje się naprawdę! Alex Haditaghi najpierw został pogoniony, ponieważ pożyczkodawcy nie zgodzili się na przejęcie przez niego klubu i rozłożenie rat na dłużej. Rozczarowany „bił” się na oświadczenia z Pogonią Szczecin, która informowała, że biznesmen nie był poważnym partnerem do rozmów. Cały czas dawał o sobie znać, wbijał szpileczki, rozpowszechniał dokumenty, podszczypywał najważniejsze osoby w klubie, a teraz ponownie złożył oficjalną ofertę zakupu akcji! Nilo Effori, Tan Kesler i Alex Haditaghi spotkali się w Warszawie. Później na miejsce dojechał też Jarosław Mroczek.

Spółka Sport Strategy And Investments Limited, założona przez Efforiego, przejęła 85% akcji od firmy EPA zarządzanej przez Mroczka, ale nie zapłaciła ani centa, stąd ten szybki zwrot akcji. Według Daniela Trzepacza z portalu „pogonsportnet”… doszło między panami do porozumienia! Irańczyk ma z tego tytułu przelać ponad 10 milionów złotych.

O co chodzi z Nilo Efforim?

14 lutego 2025 roku dobiegła saga związana z pozyskaniem nowego właściciela „Portowców”. Zostało potwierdzone oficjalnie, że klub został przejęty przez Nilo Efforiego, który reprezentuje spółkę Sport Strategy & Investments Limited z siedzibą w Londynie. Stało się to na specjalnej, półtoragodzinnej konferencji prasowej transmitowanej przez klubowe media. Jarosław Mroczek podał się do dymisji wraz z całym zarządem.

Wydawało się, że po fiasku i wielkim medialnym zamieszaniu z Alexem Haditaghim – tym razem Pogoń Szczecin trafiła w ręce odpowiedzialnych ludzi. Świadczyły o tym dużo bardziej stonowane wypowiedzi na temat wizji rozwoju klubu oraz dotrzymanie słowa o trzech szybkich transferach. Do Pogoni Szczecin trafił środkowy obrońca z rezerw West Hamu – Luizao. Trenował z pierwszą drużyną „Młotów”, ale debiutu nie zaliczył. Przybył też Chilijczyk Benjamin Rojas, który od początku 2025 roku pozostawał bez klubu.

Ciekawym był transfer Renyera, który od sierpnia ub. roku był bez klubu. To wychowanek Santosu, który w ciemno podpisał kontrakt do czerwca 2028 roku, a teraz… wypadł z kontuzją na trzy miesiące. Co jeszcze istotniejsze, jest to piłkarz… ze stajni menedżerskiej jednego z współwłaścicieli Pogoni – Aleksa Debiagiego, który w momencie przejęcia „Portowców” przez Nilo Efforiego został wyznaczony jako jeden z trzech członków rady nadzorczej klubu.

Nowi inwestorzy Pogoni nie wnieśli do klubu ani centa. Nie spłacili długów, nie wyrównali pensji, nie dotrzymali terminu deadline’u. Nilo Effori poinformował, że główny finansujący wycofał się w ostatniej chwili i przez to pojawił się problem. Kilka dni później ogłosił, że pozyskał nowego inwestora z globalną wizją i kontaktami, ale nie może ujawnić jego personaliów. Ogłosił pełną gotowość do dokonania przelewu oraz odsetek wynikających z opóźnienia.

Pojawiają się już takie teorie, że Nilo Effori tak naprawdę nie miał żadnego inwestora, tylko był… podstawiony i grał do jednej bramki razem z Aleksem Haditaghim. Puzzle układają się w scenariusz, że zapowiadanym tajemniczym inwestorem, którego personaliów nie chciał ujawnić Effori jest… właśnie Alex Haditaghi. Irańczyk dawał znać, że jest cały czas jest gotowy na przejęcie Pogoni Szczecin i to się właśnie realizuje. Daniel Trzepacz informuje, że wszyscy przybędą do Szczecina w piątek 14 marca. Wtedy Pogoń o godz. 20:30 zagra ligowy mecz ze swoją największą „kosą” – Cracovią.

Kim jest Kesler?

Ktoś może się zastanowić – no dobrze, a kim jest Tan Kesler, który bierze udział w negocjacjach? Otóż jest to dobry znajomy Haditaghiego. Irańczyk publikował na swoim Instagramie zdjęcia ze stadionu Hull City, gdzie wspomniany Kesler pracował. To były agent posiadającym licencję FIFA. Pełnił funkcję prezesa HTK Sports & Media od 2017 do 2022 roku, pracował również dla Tureckiego Związku Piłki Nożnej.

W styczniu 2022 roku Kesler odegrał ważną rolę w przejęciu klubu Hull City AFC przez biznesmena Acun Ilicaliego i jego firmę Acun Medya. Po zakończeniu przejęcia został mianowany przez Ilicaliego wiceprezesem klubu. Nie pracuje tam od pół roku – opuścił Hull za obopólną zgodą w październiku 2024 roku. Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu klubu i ma pomóc w zarządzaniu Pogonią.

Fot. PressFocus