RB Lipsk z wyjątkowym pechem. Pomocnik drugi raz szybko wraca i szybko wypada…

RB Lipsk w trakcie sezonu 2024/25 wielokrotnie musiał „łatać dziury” w składzie, po tym jak kluczowi piłkarze zmagali się z licznymi urazami. Jednym z nich jest Xaver Schlager, który był już o krok od powrotu do pełnej sprawności. Austriacki pomocnik pojechał na kadrę i doznał kolejnej kontuzji… ten sezon to dla niego totalny koszmar.

RB Lipsk wciąż bez Schlagera

Los nie oszczędza RB Lipsk w bieżącym sezonie, jako że plaga kontuzji nie odpuszcza im nawet na krok… Niemniej jednak największym pechowcem „Byków” bez dwóch zdań jest Xaver Schlager, który w kampanii 2024/25 rozegrał zawrotne 200 minut! To ledwie cztery mecze w Bundeslidze i jeden w Pucharze Niemiec. Austriak już od maja boryka się z problemami zdrowotnymi, po tym jak pod koniec sezonu 2023/24 w meczu ligowym z TSG Hoffenheim zerwał więzadło krzyżowe w kolanie. Już dwa razy wracał i szybko znów wypadał z gry…

Po wielu miesiącach ciężkiej i wymagającej rehabilitacji środkowy pomocnik wrócił do akcji pod koniec listopada, lecz po zaledwie miesiącu doznał nowego, poważnego urazu kolana. Kiedy wydawało się, że wszystko zmierza w dobrym kierunku, na początku lutego RB Lipsk ogłosił, że u Schlagera konieczna jest operacja stawu kolanowego, jako że doszło do komplikacji i pogorszenia stanu kolana. Fani byli już wtedy przekonani, że limit pecha został już wykorzystany, lecz rzeczywistość okazała się po raz kolejny bolesna dla reprezentanta Austrii.

Z najnowszych doniesień „Sky” oraz dziennikarza Philippa Hinze, zajmującego się głównie sprawami RBL wynika, że Schlager będzie zmuszony zrobić sobie jeszcze dłuższą przerwę od gry w piłkę, niż pierwotnie zakładano. W czasie przerwy reprezentacyjnej wszedł ledwie na kilkanaście minut z Serbią i wrócił do klubu z kolejnym urazem – mowa o kontuzji mięśniowej lewego uda, co będzie wymagało następnych „kilku tygodni” przerwy. Celem zawodnika jest powrót pod sam koniec sezonu, choć wiele źródeł wątpi w ten scenariusz.

Schlager największym pechowcem RB Lipsk

Odkąd 27-latek trafił do drużyny „Byków” latem 2022 roku, wystąpił on w 78 oficjalnych meczach o stawkę, w których to zanotował udział przy 11 golach (dwie bramki oraz dziewięć asyst). Austriak w trakcie kariery doznał już trzech bardzo poważnych kontuzji. Dwukrotnie zerwał więzadło krzyżowe w kolanie, wskutek czego opuścił łącznie 364 dni!

Jeśli natomiast prześledzimy wszystkie urazy i przerwy, Xaver Schlager był zmuszony pauzować przez 749 dni, co przekłada się na prawie dwa lata pauzy od futbolu. Do tej pory ominęło go 137 meczów – mowa o spotkaniach o stawkę na poziomie klubowym oraz reprezentacyjnym. Ostatni razdla RB Lipsk w sezonie 2024/25 zagrał 20 grudnia 2024 roku, kiedy to wraz z kolegami został rozbity przez Bayern Monachium aż 5:0. Krótko potem stwierdzono u niego nową kontuzję kolana, która stwarza mu poważne problemy do dziś.

Mimo licznych problemów zdrowotnych i opuszczeniu już tak dużej liczby spotkań, RB Lipsk nie zamierza pozostawiać swojego zawodnika na pastwę losu. Jak informują niemieckie media, obecnie toczone są negocjacje w sprawie nowego kontraktu dla Schlagera, jako że obecna umowa jest ważna do końca czerwca 2026 roku. Nieoficjalnie mówi się, że w grę wchodzi kontrakt na kolejne 3-4 lata.

Fot. PressFocus