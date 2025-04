Desire Doue był blisko gry dla innej kadry. Nakłaniano go ponad dwa lata!

Desire Doue w ostatnich miesiącach we francuskiej piłce urósł do rangi czołowego talentu tamtejszej piłki. Latem zamienił on Bretanię na Paryż, a niedawno zadebiutował we francuskiej kadrze seniorów. Mało brakowało, a jego losy mogły potoczyć się inaczej. O sprawie opowiedział we francuskich mediach jeden z selekcjonerów.

Piłkarz PSG wybrał kadrę z Europy

Forma Doue eksplodowała w ostatnich miesiącach. W związku z tym przyciągnął mocno uwagę obu reprezentacji, których barwy mógł z racji pochodzenia reprezentować. Jego ojciec jest Iworyjczykiem, a matka – Francuzką. Piłkarz wybrał finalnie Francję, ale nie wszyscy wiedzą, że faktycznie mógł zagrać dla WKS-u. Jedna z najbardziej znanych afrykańskich kadr nie dała rady go zwerbować mimo wielu prób – muszą się więc zadowolić bratem Desire, Guelą Doue.

O sprawie powiedział Emerse Fae, czyli selekcjoner kadry Wybrzeża Kości Słoniowej w programie na antenie „RMC Sport”. Nie ma on jednak za złe piłkarzowi jeśli chodzi o jego finalny wybór.

– Rozmawialiśmy z otoczeniem Desire Doue jakieś dwa lata. Z samym piłkarzem podobnie. Spotkaliśmy się jakieś dwa-trzy razy od igrzysk olimpijskich. Rozmawialiśmy sporo i to piłkarz, którego chcieliśmy bardzo sobie zapewnić, który też bardzo długo o tym myślał. Bardzo długo zastanawiał się na Wybrzeżem Kości Słoniowej i Francją. Francuzi, na naszą niekorzyść – zapytali go o to samo w podobnym czasie do nas. Wtedy też zdecydował się zagrać dla Francji i uszanowaliśmy jego wybór.

Wybrzeże Kości Słoniowej to 41. drużyna rankingu FIFA oraz przede wszystkim najświeższy zdobywca mistrzostwa Afryki. Wywalczyli je w kuriozalnych okolicznościach po zwolnieniu selekcjonera Jeana-Louisa Gasseta w trakcie turnieju. To właśnie Emerse Fae – jako asystent – zastąpił szkoleniowca i… wygrał Puchar Narodów Afryki. Reprezentację WKS-u prowadzi do dziś. Dodał on we wspomnianym wywiadzie:

Naprawdę życzę mu powodzenia na resztę kariery międzynarodowej. My z naszej strony będziemy kontynuować pracę z tymi piłkarzami, których mamy. Będziemy starać się też nadal pozyskiwać do nas piłkarzy o podwójnej narodowości. (…) Najbardziej jaskrawym przykładem jest tu Guela. Dyskusje potoczyły się błyskawicznie. Od początku wykazał chęć gry dla nas, nawet gdyby Francja się odezwała. To naprawdę był wybór prosto z serca, więc go wybraliśmy. (…) Dla nas to bardzo proste. Zaczynamy od początku – to musi być Twój wybór prosto z serca. Kontaktujemy się zawsze dwuetapowo – z otoczeniem i samym piłkarzem. Gdy u zawodnika widać dość szybko zainteresowanie, rozmawiamy z jego otoczeniem, aby pokazać projekt naszej kadry.

Desire Doue trafił do Paris Saint-Germain minionego lata. Kosztował stołeczny klub 50 milionów euro i przybył ze Stade Rennes. W Bretanii rozegrał ponad 70 meczów. Podpisał umowę w Paryżu do 2029 roku krótko po zdobyciu srebrnego medalu IO w tym samym mieście.

Desire Doue – 2024/25 PSG

Jest jednym z największych talentów francuskiej piłki. Chwilę przed wejściem w wiek nastoletni prezentował talent tak sporego rozmiaru, że rówieśnicy i piłkarze starsi mocno obawiali się o swoje szanse na turniejach. Przyszłość pokaże, czy czeka go taka kariera jak u innych podopiecznych akademii Stade Rennais – Eduardo Camavingi i Ousmane’a Dembele. U Luisa Enrique jest bardzo ważnym piłkarzem. Rozegrał w tym sezonie 2300 minut, ale jego status mocno wzrósł dopiero wiosną. Jesienią często wchodził z ławki, a teraz głównie to on zaczyna w podstawie.

41 meczów

10 bramek

13 asyst

triumfator Superpucharu Francji

minimum finalista Pucharu Francji (cztery gole w obecnej edycji)

minimum ćwierćfinalista Ligi Mistrzów (dwa gole w obecnej edycji)

Fot. PressFocus