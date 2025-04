Frattesi strzelił dla babci. Bohater ćwierćfinału Ligi Mistrzów z dedykacją

Davide Frattesi nie ma ostatnio najlepszych tygodni. Nie dość, że spada na niego całkiem spora krytyka to jego babcia mierzyła się z gorszym stanem zdrowia. Jako, że podkreślał swoją zażyłość z nią, bardzo to przeżywał, nawet jeśli najbardziej znany jest z tego, że zdaje się dawać wszystkim wokół wrażenie, że jest mentalnie nie do zdarcia. Bardzo możliwe, że tak jest, bowiem pomocnik trafił do siatki z Bayernem Monachium w ćwierćfinale Ligi Mistrzów krótko po tym, gdy jego babcia odeszła. Gola zadedykował właśnie jej.

Frattesi z golem dla babci – znów

Inter Mediolan w Monachium dokonał rzeczy wielkiej. Po 22 meczach Bayern przegrał u siebie mecz Ligi Mistrzów. Ostatni raz takie coś stało się przed czterema laty. Równie wielki moment w swojej karierze (jak i życiu) przeżył Davide Frattesi. 25-letni pomocnik zaliczył znakomitą zmianę, a w minionych tygodniach mocno obrywał za to, że jest średnio użyteczny, bowiem bardzo przydałby się na boisku w trudnym momencie dla zespołu.

Mało kto jednak wiedział, że były piłkarz Sassuolo przeżywa trudny życiowy moment. Jego babcia bowiem cierpiała – w ostatnim czasie Frattesi musiał ją pożegnać, bowiem przegrała walkę. Już po meczu z Udinese w Serie A zdradził, że mierzy się on z delikatnym momentem, o którym to planuje wkrótce powiedzieć. W tamtym spotkaniu także trafił do siatki. „Z moją babcią nie jest najlepiej i bardzo się martwię” – mówił pod koniec stycznia.

Frattesi po spotkaniu w Monachium powiedział z kolei: – Dziś przed snem wezmę z trzy lub cztery tabletki nasenne, jestem tego pewien (….) Przez całe życie myślałem, że najlepsze we mnie jest to, że jestem mocny psychicznie, nic nie może mnie zranić. Muszę jednak przyznać, że odkąd miałem do czynienia z tą sytuacją nie byłem sobą. Nie byłem przyzwyczajony do tego, że [babcia – przyp. MZ] cierpiała, tak jak to miało miejsce ostatnio. Chciałbym wierzyć, że dziś wyciągnęła do mnie pomocną dłoń, a może nawet – że dopingowała mnie z góry.

Asystent przy bramce Frattesiego, Carlos Augusto powiedział po spotkaniu: – Jestem szczęśliwszy bardziej z powodu Frattesiego niż z powodu własnego występu. Przeżył trudny okres i jestem tak bardzo szczęśliwy, że strzelił tego gola.

Simone Inzaghi dodał: – Miał ciężkie dni, dziś spisał się świetnie. Był jednym z najlepszych z Udinese. Cieszę się z jego powodu, on się nigdy nie poddaje.

Zespół doskonale wiedział, z czym mierzy się jeden z nich. To był drugi w karierze gol piłkarza w Lidze Mistrzów. Frattesi zagrał więc dla swojego członka rodziny, tak jak niedawno zrobił to Jack Grealish. Skrzydłowy Manchesteru City zadedykował gola z Leicester City zmarłemu równo 25 lat wcześniej bratu, który przeżył ledwie 10 miesięcy. Pomocnik włoskiej kadry zagrał w tym sezonie łącznie w 39 spotkaniach i trafił do siatki sześciokrotnie.

Inter, parafrazując słowa Alessandro Bastoniego pokazał, że może indywidualnie nie zawsze personalia mogą straszyć rywali, ale jako zespół Interu musi obawiać się każdy. Gol Thomasa Muellera to dopiero trzecie trafienie, które wpadło do sieci Interu w tym sezonie Ligi Mistrzów, a mówimy o ich 11. spotkaniu w tej edycji. Drużyna ze Stadio Giuseppe Meazza jest liderem Serie A – z trzypunktową przewagą nad SSC Napoli.

Fot. PressFocus