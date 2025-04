Luka Modrić zaskoczył. Zainwestował w klub, który niedawno grał w Premier League

Luka Modrić co prawda jest już u schyłku swojej kariery, ale mimo 39 wiosen na karku, wciąż trzyma się bardzo dobrze i reprezentuje godnie barwy Realu Madryt. Mając jednak na uwadze swoją piłkarską emeryturę, Chorwat podjął zaskakującą decyzję – jak poinformował Fabrizio Romano, został on współwłaścicielem walijskiego klubu.

Modrić myśli o przyszłości

W ostatnich tygodniach w hiszpańskich mediach niejednokrotnie przewijał się temat dalszej przyszłości chorwackiego pomocnika, który dla Realu Madryt gra już od lata 2012 roku. Co prawda Luka Modric nie myśli jeszcze o zakończeniu kariery i chciałby kontynuować grę dla „Królewskich”, ale nie oznacza to, że nie myśli on już o swojej przyszłości.

Modrić ma dalekosiężne plany i jego decyzja może zaskakiwać. Został już oficjalnie ogłoszony nowym współwłaścicielem znanego walijskiego klubu Swansea City, który wydał w tej sprawie komunikat. Mówi się, że inwestycja legendarnego reprezentanta Chorwacji ma szeroko zaplanowane cele, zaś jednym z nich jest przede wszystkim powrót do Premier League. „Łabędzie” stały się typowym średniakiem środka tabeli i od siedmiu sezonów grają już na tym poziomie.

Swansea została niedawno uratowana przez grupę dowodzoną przez Andy’ego Colemana, Bratta Cravatta, Nigela Morrisa i Jasona Cohena. Modrić właśnie do nich dołączył. W ostatnim bilansie instytucja odnotowała stratę w wysokości 21 milionów funtów (24 milionów euro), więc poprzedni właściciele, czyli Jason Levien i Steve Kaplan, podjęli decyzję o sprzedaży swoich udziałów. Swansea popadała w coraz większą przeciętność.

Podczas gdy szczegóły finansowe całej inwestycji pozostają nieujawnione, portal „WalesOnline” donosi, że oficjalny komunikat ze strony Swansea jest już tak naprawdę kwestią czasu. Na ten moment zajmują oni 12. miejsce w tabeli ligowej, choć jeszcze na początku sezonu byli zagrożeni spadkiem do niższej klasy rozgrywkowej. Ciekawostka: Modrić nie jest jedynym piłkarzem Realu Madryt, który w ostatnim czasie zdecydował się na podobne przedsięwzięcie. W minionym roku jego kolega z drużyny Kylian Mbappe zakupił 80% udziałów w drużynie Caen (francuska Ligue 2).

Modric skupia się nadal na Realu

Mimo wszystko Luka Modrić wciąż koncentruje się na grze dla Realu Madryt, gdzie nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Hiszpańska „Marca” informuje, że projekt pod nazwą Swansea będzie jego oczkiem w głowie dopiero wtedy, kiedy zakończy karierę piłkarską, ale póki co jego celem pozostaje reprezentowanie ekipy „Królewskich” i zdobywanie kolejnych trofeów.

Nieoficjalnie mówi się, że wkrótce Chorwat powinien podpisać z „Los Blancos” nową dwunastomiesięczną umowę do końca czerwca 2026 roku, przedłużając tym samym swój pobyt na Santiago Bernabeu do 14. sezonu w karierze. W bieżącym sezonie 2024/25 pozostaje on kluczowym piłkarzem w zespole Carlo Ancelottiego, o czym świadczyć może przede wszystkim 48 występów (2357 minut spędzonych na boiskach we wszystkich rozgrywkach; 11. miejsce w zespole Realu) oraz cztery gole i siedem asyst.

Chorwat odżył na nowo i gra więcej po odejściu na emeryturę Toniego Kroosa. Zanim zdecyduje się on w pewnym momencie na piłkarską emeryturę, planuje jeszcze poprowadzić swój kraj w roli kapitana na przyszłorocznych mistrzostwach świata.

