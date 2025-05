Były klub Grosickiego znów zwolnił trenera po sezonie. Tym razem nie pasowało utrzymanie w lidze?

Były klub Kamila Grosickiego drugi rok z rzędu zwolnił trenera po zakończeniu sezonu. Poprzednio szkoleniowca nie uchronił najlepszy wynik klubu od kilku lat, bo preferowany przez niego styl nie odpowiadał właścicielowi. Teraz zaś z trenerem rozstano się, choć podjął się on misji ratowania zespołu przed spadkiem i zakończyła się ona powodzeniem.

Trener zwolniony mimo najlepszego wyniku od lat

Po zakończeniu sezonu 2023/24 turecki właściciel Hull City – Acun Ilicali podjął decyzję o rozstaniu z Liamem Roseniorem, choć pod jego wodzą „Tygrysy” zajęły siódme miejsce w Championship, co było ich najlepszym wynikiem od spędzonego w Premier League sezonu 2016/17. Zwolnienie Roseniora Ilicali tłumaczył odmiennymi poglądami w kwestii stylu gry zespołu:

– Wolałbym porażkę 2:3 niż nudne 0:0. Jeśli liczysz punkty i remisujesz każdy mecz 0:0 to spadniesz. Jeśli przegrasz 2:3 to znaczy, że kolejny mecz wygrasz 4:1. Moja filozofia futbolu opiera się na sukcesywnym i efektownym stylu gry. Liam ma świetną filozofię, ale inny preferowany styl. Kierunek, którym podąża może być sukcesywny, ale chcemy oglądać coś innego. Źle się czuję prosząc trenera, by grał w inny sposób, podczas gdy on ma swój styl – mówił w maju 2024 roku Ilicali dla radia BBC Humberside.

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że Turek żałuje dziś swojej decyzji, bowiem Rosenior po zwolnieniu z Hull trafił do Strasbourga, gdzie przebojem wszedł do Ligue 1. Z klubem z Alzacji do ostatniej kolejki bić się będzie o awans do Ligi Mistrzów, a rozgrywki ligowe jego podopieczni zakończą przynajmniej na siódmym miejscu, co z racji na prawdopodobny triumf PSG w finale Pucharu Francji da „Le Racing” udział min. w eliminacjach Ligi Konferencji. Ostatnio zadowoleni jego pracą właściciele klubu nagrodzili nawet 40-latka nowym kontraktem.

Kolejny trener zwolniony, choć uchronił zespół przed spadkiem

Podczas gdy Rosenior osiągał wynik ponad stan ze Strasbourgiem, Hull do ostatniej kolejki musiało bić się o utrzymanie w Championship. Schedę po Angliku przejął Tim Walter, ale został zwolniony już po 18 meczach, bowiem „Tygrysy” przegrały aż połowę z nich, odnosząc przy tym zaledwie trzy wygrane. Niemiec zostawiał klub ze wschodniej Anglii na otwierającym strefę spadkową 22. miejscu. Misję uchronienia zespołu przed spadkiem do League One powierzono Rubenowi Sellesowi, który na rzecz Hull opuścił trzecioligowy Reading.

Choć drużyna z MKM Stadium do ostatniej kolejki nie była utrzymana w Championship, wystarczył jej zaledwie remis z Portsmouth, by po czterech latach nie wrócić do League One. Równolegle swój mecz przegrało bowiem Luton Town i to właśnie uczestnik Premier League z sezonu 2023/24 zaliczył drugi spadek z rzędu. Mimo wykonania swojego zadania kilkanaście dni po zakończeniu zmagań w tym sezonie właściciel Hull niespodziewanie podjął decyzję o zwolnieniu hiszpańskiego szkoleniowca.

„Po gruntownej analizie przeprowadzonej po trudnym sezonie klub uznał, że konieczna jest zmiana przywódcy, by zespół rozwijał się zgodnie z naszymi ambicjami” – czytamy w oficjalnym komunikacie. Decyzja władz Hull nie spotkała się, rzecz jasna, z pozytywnym odbiorem. Kontrakt Sellesa z „Tygrysami” miał obowiązywać do czerwca 2027 roku z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.

fot. PressFocus