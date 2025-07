OFICJALNIE: Raków Częstochowa zaskoczył wszystkich. Ogłosił transfer zdolnego obrońcy

Raków Częstochowa po wicemistrzostwie Polski chce przed rozpoczęciem zmagań w europejskich pucharach odpowiednio się wzmocnić ma na to niemałe możliwości budżetowe. Marek Papszun pilnie potrzebuje transferów, bowiem musi się mierzyć z odejściami niektórych zawodników i licznymi problemami zdrowotnymi w drużynie. Mimo to klub mocno zaskoczył, ogłaszając pozyskanie nowego piłkarza.

Raków z niespodziewanym transferem obrońcy

Obecnie głównym problemem Rakowa Częstochowa jest środek pola i wydawało się, że w pierwszej kolejności to właśnie do drugiej linii zostaną pozyskani nowi zawodnicy. Od zakończenia sezonu klub zdążył opuścić już Ben Lederman, po wypożyczeniu na Węgry wrócił Peter Barath, a tylko kwestią czasu mają być przenosiny Gustava Berggrena.Wiele wskazuje na to, że Szwed będzie grał w Major League Soccer w barwach New York Red Bulls.

Dodatkowo z powodu kontuzji do gry nie będą gotowi Władysław Koczerhin (zerwane więzadła, bardzo długa pauza) oraz Ivi Lopez (przeszedł operację i ma go nie być 6-8 tygodni). Do tej pory wicemistrz Polski pozyskał już Lamina Diaby-Fadige z Jagiellonii Białystok i Karola Struskiego, wracającego do kraju po występach na Cyprze. Na tym etapie nie jest też wykluczony powrót Baratha, choć najpierw Ferencvaros chce się mu przyjrzeć po 1,5 roku w Polsce.

To właśnie Polak jest obecnie jedynym środkowym pomocnikiem, którego Marek Papszun może być całkowicie pewny. Raków zaczął szukać potencjalnych nowych graczy na tą pozycję, jednak co zaskoczyło wielu… w pierwszej kolejności pozyskał środkowego obrońcę.

W zdecydowanej większości przypadków zanim jakiś piłkarz zdąży dotrzeć do klubu, przejść testy medyczne i zostać oficjalnie przedstawiony jego nazwisko zdąży się pojawić w mediach, ale tym razem było inaczej, dzięki czemu częstochowscy kibice (oraz fani Ekstraklasy) dostali małą niespodziankę. Raków oficjalnie poinformował, że nowym zawodnikiem „Medalików” został Apostolos Konstantopoulos dla uproszczenia nazywany „Tolis”. Grek podpisał kontrakt obowiązujący do końca czerwca 2028 roku z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.

Grek dołączył do Rakowa

Tolis przez cztery ostatnie sezony grał w belgijskim Beerschot VA. Razem z klubem spadł z Jupiler Pro League, jednak ekspresowo do niej wrócił i występował tam w ostatnim sezonie. Były młodzieżowy reprezentant Grecji był podstawowym stoperem swojej drużyny. Wystąpił w zdecydowanej większości spotkań i nawet na koniec rozgrywek w starciu z Cercle Brugge popisał się dubletem. Co ciekawe, prowadził go legendarny piłkarz Dirk Kuyt. Trener ten bez niego nie wyobrażał sobie składu – Konstantopoulos zagrał aż 2900 minut – najwięcej ze wszystkich.

Nie zmieniło to faktu, że klub 22-latka zajął ostatnie miejsce w tabeli i po roku w Jupiler Pro League znów został zdegradowany. Konstantopoulos łącznie w barwach Beerschot VA zagrał w 97 meczach, strzelił siedem goli i zaliczył cztery asysty.

– Podążamy cały czas ścieżką DNA Rakowa. Zawodnicy ściągani do klubu są dopasowani pod konkretny profil. Tak samo jest w przypadku Apostolosa. Grał przez ponad dwa sezony w Belgii, co w jego młodym wieku jest gwarantem dobrej jakości. Mam nadzieję, że ten piłkarz rozwinie się u nas i wejdzie na wyższy poziom. Wszystkie jego atrybuty, które ma w sobie odpowiadają temu, czego oczekuje sztab szkoleniowy. Mam nadzieję, że po koniecznej aklimatyzacji będzie silnym punktem zespołu – powiedział dla klubowych mediów doradca zarządu do spraw sportowych, Artur Płatek.

Fot. Jakub Ziemianin / Raków Częstochowa