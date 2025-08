Pafos FC z głośnym transferem! Triumfator Ligi Mistrzów zagra na Cyprze

Pafos FC kontynuuje ofensywę transferową – tym razem do mistrza Cypru dołączył zawodnik, który w przeszłości zdobył Ligę Mistrzów, ale i był mistrzem Anglii oraz Francji. To nie Jaja, który został ściągnięty na stałe do klubu z Athletico Paranaense, a jego starszy, bardziej doświadczony i utytułowany rodak.

Mistrz Cypru z awansem do fazy ligowej

W minioną środę zespół Pafos wygrał w Serbii na neutralnym terenie z Maccabi Tel Awiw 1:0 (w dwumeczu 2:1) i awansował do III rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Dzięki temu zwycięstwu cypryjska drużyna zapewniła sobie grę jesienią w europejskich pucharach, co oznacza dodatkowy przychód, ale i konieczność wzmocnienia kadry, żeby móc skutecznie rywalizować na trzech frontach. Wszak drużyna hiszpańskiego trenera Juana Carlosa Carcedo będzie chciała obronić tytuł mistrza kraju oraz osiągnąć co najmniej przyzwoity wynik w europejskich pucharach.

Dlatego do klubu na stałe zostali ściągnięci m.in. Anderson Silva oraz wspomniany w nagłówku Jaja, a wypożyczony z Almerii został Bruno Langa. Wzmocnienia wymagała także pozycja środkowego obrońcy, gdzie było trzech zawodników – Luckassen, Goldar oraz Pedrao. Dlatego Pafos szukało na rynku doświadczonego stopera, mającego na koncie występy w najlepszych ligach świata.

Pafos FC bierze udział w Lidze Mistrzów jako historyczny mistrz Cypru. W poprzednim sezonie walczyło o ten tytuł z Karolem Struskim i jego Arisem Limassol. Po rundzie zasadniczej miało tylko punkt przewagi, ale już po rewanżowej, czyli dodatkowych 10 kolejkach – skończyło się na siedmiu. Doskonała forma reprezentanta Polski wybranego do najlepszej 11 ligi cypryjskiej nie pomogła i klub istniejący zaledwie od 2014 roku z połączenia AEP Pafos i AEK Kouklia został po raz pierwszy w historii mistrzem.

Wybór padł na pewnego Brazylijczyka…

Ostatecznie do Pafos FC trafił 38-letni David Luiz. Podczas swojej długiej kariery 57-krotny reprezentant Canarinhos grał m.in. w Benfice, Chelsea, PSG czy Arsenalu. Ostatnio Luiz występował w rodzimej Fortalezie. W 2025 roku rozegrał tam siedem spotkań w brazylijskiej ekstraklasie – byłoby ich zapewne więcej, gdyby nie problemy zdrowotne, które wykluczyły go z kilku meczów. Niemniej na skalę cypryjskiego futbolu jest to gigantyczny transfer. My w PKO BP Ekstraklasie mamy za to równie wielką gwiazdę, mistrza świata – Lukasa Podolskiego.

Wszyscy doskonale znamy osiągnięcia Davida Luiza, ale dla formalności – 213 meczów w Premier League, 56 w Ligue 1, 82 występy w lidze portugalskiej, a do tego zagrał 102 razy w europejskich pucharach i ponadto zdobył tyle pucharów, że zazdrościć mu może sporo klubów. Z ważniejszych trofeów – wygrał Superpuchar Anglii w Arsenalu oraz Puchar Konfederacji z Brazylią, a poza tym udało mu się sięgnąć po Ligę Mistrzów, dwukrotnie po Ligę Europy, raz został mistrzem Anglii, 2x mistrzem Francji… można by tak wymieniać bez końca.

Pafos rozpoczyna nową erę!

Tak przynajmniej napisał klub w mediach społecznościowych. Trudno się dziwić – liga cypryjska nie miała w swojej historii zawodnika z taką renomą w światowej piłce. David Luiz podpisał z mistrzem Cypru kontrakt do 2027 roku, ale nie pomoże drużynie w najbliższym meczu w europejskich pucharach. Pafos zagra w… Polsce z ukraińskim Dynamem Kijów 5 sierpnia. Zatem czas uspokoić największych fanów Brazylijczyka – nie warto jechać do Lublina specjalnie dla niego, bo akurat on nie zagra, ale jeśli ktoś jest fanem dobrej piłki – na pewno warto się na stadion wybrać.

Wracając do Luiza – wg klubu Brazylijczyk wniesie do drużyny „elitarne doświadczenie i przywództwo”, co można przeczytać na oficjalnej stronie mistrza Cypru. Czy faktycznie tak będzie? Jak mawia klasyk – czas pokaże…

Fot. PressFocus