Wielkie zmiany w Pogoni Szczecin! Znamy datę ogłoszenia nowego właściciela. Odchodzi też ważny piłkarz

Ostatnie tygodnie dla sympatyków Pogoni Szczecin nie są najspokojniejsze. Dobrych wiadomości dla „Portowców” mieliśmy do tej pory jak na lekarstwo. Wreszcie pojawiło się światełko w tunelu – jak dowiedzieliśmy się z konferencji prasowej zorganizowanej przez klub – już niedługo poznamy nowego właściciela. Aby jednak nie było tak kolorowo – według informacji Mateusza Janiaka z klubem pożegna się ważny piłkarz.

Nowy właściciel Pogoni Szczecin?

Tomasz Brzozowski, przewodniczący rady nadzorczej Pogoni Szczecin, w trakcie konferencji prasowej na klubowym kanale YouTube poinformował o zmianie na stanowisku właściciela klubu. Jeśli wszystko wydarzy się zgodnie z planem, to ogłoszenia nowego właściciela możemy się spodziewać pomiędzy 31 stycznia a 15 lutego.

Klub prowadzi zaawansowane rozmowy z inwestorem strategicznym – zostało już podpisane uzgodnienie wszystkich warunków brzegowych transakcji. W porozumieniu z inwestorem uzgodniliśmy zmianę terminu walnego zgromadzenia. W przyjętym harmonogramie roboczym, prowadzącym do tak zwanej zmiany kontroli nad Pogoń Szczecin SA, mamy już wszystko rozpisane w ten sposób, że pomiędzy 31 stycznia a 15 lutego powinno to się odbyć. Będzie to powiązane ze zmianą właściciela w naszej spółce, a także w organach spółki. Jeżeli uda się spełnić wszystkie uwarunkowania formalno-prawne, to zmiana kontroli nad spółką w Pogoni może najwcześniej dokonać się 31 stycznia. Datą graniczną, przyjętą przez obie strony, jest 15 lutego.

Kim będzie nowy właściciel? Tego jeszcze nie wiemy. Z pewnością to nie Alex Haditaghi. Kanadyjczyk uzgodnił z zarządem przejęcie 90% akcji klubu, ale nie porozumiał się z wierzycielami, którzy pieniądze na funkcjonowanie pożyczali. Zdenerwowany biznesmen przesyłał potem tajne dokumenty… każdemu, kto tylko chciał. Ujawnił także ogromne długi szczecinian. Pogoń zakomunikowała, że niedoszły właściciel nie był poważnym partnerem do rozmów.

Haditaghi odpowiedział jeszcze… oświadczeniem. Jego wizja była tak piękna, że aż niemożliwa. Opowiadał w mediach o rozwoju w takich słowach, jakby cytował literaturę piękną. Krótko mówiąc, że niezwykle zakochał się w Szczecinie i kibicach. Zdaniem wierzycieli jego wizja brzmiała nierealnie. Haditaghi się na ten fakt zdenerwował i oskarżał drugą stronę o niekompetencję. Pogoń w komunikacie ogłosiła też wówczas, że sprawa z Haditaghim to przeszłość, ale rozmawia z innym zainteresowanym podmiotem i jak widać – sprawa jest na finiszu.

Jak informuje Daniel Trzepacz z „Pogonsportnet.pl”, jest to zagraniczne konsorcjum/fundusz składający się z Brytyjczyków i Portugalczyków. Na ten moment nie wiadomo nic więcej.

Ważny piłkarz odchodzi z Pogoni?

Klub podzielił się również sprawozdaniem finansowym, wedle którego strata w sezonie 2023/2024 wyniosła 8,8 miliona złotych. A to tylko część długu „Portowców”. W związku z tym klub szuka każdej możliwości, by odciążyć budżet. Jakiś czas temu kontrakt z klubem rozwiązał Benedikt Zech. Środkowy obrońca pochodzący z Austrii wrócił do SCR Altach występującego w tamtejszej Bundeslidze – z tego też klubu trafiał w 2019 roku do Pogoni Szczecin.

Odszedł również Wahan Biczachczjan. Ofensywny pomocnik podpisał kontrakt z Legią Warszawa. „Wojskowi” zapłacą za niego około 250 tysięcy euro i to na pół roku przed wygaśnięciem umowy. Według informacji Mateusza Janiaka klub opuści również Alexander Gorgon. Daniel Trzepacz dodaje, że nowym klubem 36-letniego Austriaka zostanie… SCR Altach.

Gorgon trafił do Pogoni Szczecin w 2020 roku z chorwackiej Rijeki. Od tego czasu rozegrał 109 spotkań, w których 22 razy wpisywał się na listę strzelców oraz zanotował 10 asyst. Dorobek byłoby bogatszy, gdyby nie kontuzja kolana, przez którą stracił ponad rok. W tym sezonie wystąpił w 18 spotkaniach i strzelił dwa arcyważne gole na wagę sześciu punktów – z Legią i Stalą Mielec. To najczęściej gracz rezerwowy, ale jeden z pierwszych do wejścia na boisko, bowiem gra po około 30 minut.

fot. screen YouTube/PogonSzczecinSA