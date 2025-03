Kapitan Brentfordu, Christian Norgaard, przedłużył kontrakt z klubem do końca sezonu 2026/27. – Dla nas i Christiana była to oczywista decyzja – powiedział trener Thomas Frank na oficjalnej stronie zespołu. Duński pomocnik jest jednym z najważniejszych zawodników klubu odkąd trafił tu w 2019 roku, przechodząc z Fiorentiny. Klub z Londynu nie pamięta kampanii Premier League w swojej historii bez jego udziału.

Kapitan Brentfordu z nową umową

Brentford zadbał o swoją przyszłość – kapitan Christian Norgaard przedłużył kontrakt z klubem do końca sezonu 2026/27. Duński pomocnik reprezentuje barwy zespołu z Brentford Community Stadium od maja 2019 roku. Przeszedł wówczas za około 3 miliony euro z Fiorentiny, do której to sprowadził go legendarny dyrektor sportowy Pantaleo Corvino (w Italii sprowadzał Bożinowa, Vlahovicia czy Vucinicia).

Na portalu X Brentford opublikował filmik, w którym Christian Norgaard wyjaśnia, dlaczego chce zostać w klubie na dłużej. Kapitan zespołu powiedział wprost: – Podoba mi się odpowiedzialność i rola, jaką pełnię w klubie… Przyszłość wygląda naprawdę obiecująco.

Do tej sprawy odniósł się także trener Brentfordu Thomas Frank: – Dla nas i Christiana ten nowy kontrakt był oczywisty. Christian był integralną częścią fantastycznej podróży, którą odbyliśmy przez ostatnie sześć lat. Jest kapitanem naszego klubu i jednym z naszych najważniejszych graczy. Jego zdolność do wyczuwania niebezpieczeństwa i dokonywania przechwytów jest na niezwykle wysokim poziomie, podobnie jak jego zdolność do gry do przodu przy pierwszym lub drugim kontakcie.

– W tym sezonie zwiększył zagrożenie bramkowe. Kiedy pierwszy raz trenowałem Christiana, był numerem 10; teraz jest jednym z najlepszych defensywnych pomocników w Premier League. Jestem bardzo szczęśliwy. Mam nadzieję, że będziemy mogli nadal odnosić sukcesy razem z Christianem na czele zespołu – mówi duński szkoleniowiec.