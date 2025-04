SSC Napoli z ogromnym osłabieniem. Kolejny uraz filaru zespołu

Zespół SSC Napoli ostatni raz mistrzem Włoch był w 2023 roku. Wtedy to po 33 latach i pierwszy raz bez Diego Maradony udało się wrócić na szczyt Serie A. Dziś Antonio Conte ze swoimi podopiecznymi próbuje zrobić to samo. Nie pomagają mu jednak liczne urazy. Teraz doszło do kolejnego. Bardzo mocno ucierpi na koniec sezonu formacja defensywna.

SSC Napoli z dziurą w obronie

SSC Napoli ma kolejny problem z Alessandro Buongiorno. Stopera tego pragnął mieć w swoim nowym projekcie Antonio Conte i bardzo na niego naciskał. Przybył do Kampanii latem 2024 roku i już po raz trzeci w tym roku kalendarzowym wypada z gry. Tym razem jest to bardzo bolesna wiadomość, bowiem oznacza to dla niego koniec sezonu 2024/25.

Były piłkarz Torino, właśnie w starciu ze swoją byłą drużyną – i to od razu w pierwszym meczu po powrocie do zdrowia – musiał zejść z boiska po godzinie gry. Wcześniej od połowy grudnia 2024 do połowy lutego wypadł po raz pierwszy. SSC Napoli bez niego radziło sobie znakomicie, o dziwo wygrywając sześć meczów z rzędu i notując passę ośmiu meczów bez porażki. Zawierały się w tym mecze z mocnymi ekipami – Fiorentiną (3:0), Juventusem (2:1) czy Atalantą (3:2). Szło tak dobrze, że gdy wrócił do składu, to… zasiadł na ławce, a grała para Rrahmani – Juan Jesus.

Buongiorno następnie wyleciał z powodu kontuzji pachwiny na prawie cały kwiecień i w meczu z byłą drużyną stało się wiadome, że może, ale nie musi być to kolejna dłuższa przerwa. Niestety czarne sny neapolitańczyków się spełniły. Według oficjalnego raportu medycznego „Partenopeich” obrońca uszkodził przywodziciela w prawym udzie. Kontuzja ta nie przeszkodzi mu raczej w przygotowaniach do nowego sezonu.

Antonio Conte ma problem

Włoski stoper przeszkodzi jednak mocno w skutecznym wykonaniu misji „Scudetto 2025” przez Antonio Conte. Szkoleniowiec z Lecce bowiem będzie mieć do dyspozycji ze stoperów jedynie Amira Rrahmaniego oraz Rafę Marina. Krnąbrny trener nie jest fanem Hiszpana, więc wyborem będzie przesunięcie Kosowianina i wystawienie bocznego obrońcy Matiasa Olivery jako lewego stopera z pary. Juan Jesus bowiem także przedwcześnie zakończył sezon, ograniczając i tak już mały wybór swojemu szkoleniowcowi.

W ofensywie nie jest wcale lepiej, bowiem iluzoryczną liczbę minut otrzymuje wypożyczony z Milanu Noah Okafor, a znów Conte mierzy się z brakiem ważnego piłkarza jakim jest David Neres. W miejsce byłego skrzydłowego Benfiki minuty dostaje też Leonardo Spinazzola. Na cztery kolejki przed końcem sezonu Serie A – SSC Napoli posiada trzypunktową przewagę nad broniącym tytułu Interem Mediolan, a także dziewięć oczek nad Atalantą Bergamo. Ma jednak szczęście, że przytrafił się bardzo łatwy terminarz. To Lecce, Genoa, Parma oraz Cagliari.

Fot. PressFocus