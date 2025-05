Klub Betclic 1. Ligi pozyska zawodnika Borussii Dortmund

Sezon nieuchronnie zbliża się do końca, co oznacza, że kluby zaczynają planować kadrę na przyszłe rozgrywki. Nie inaczej jest w przypadku GKS-u Tychy, który już szuka możliwości wzmocnienia swojej drużyny, by znów powalczyć o awans do Ekstraklasy. Według informacji Piotra Koźmińskiego z portalu „Goal.pl” do Betclic 1. Ligi ma trafić zawodnik z młodzieżowych drużyn Borussii Dortmund.

Kim jest nowy zawodnik klubu Betclic 1. Ligi?

Największe talenty wywodzące się z Borussii Dortmund często są warte nawet kilkadziesiąt milionów euro, jednak chodzi o te, które zaznaczą się już w seniorach. Tutaj nie ma takiej historii. Jak podaje Piotr Koźmiński z portalu „Goal.pl”, na ostatniej prostej jest transfer środkowego obrońcy z drużyn juniorskich wielokrotnego mistrza Niemiec. To Nico Adamczyk, który obecnie występuje w młodzieżowych reprezentacjach Polski. 19-latek w tym sezonie w swoim klubie w zespole U19 wystąpił w 14 spotkaniach w tym także w Młodzieżowej Lidze Mistrzów.

To piłkarz z rocznika 2006, wysoki obrońca, który mierzy 190 cm. Wychowanek BVB w 2023 roku był członkiem kadry Marcina Włodarskiego do lat 17, która na mistrzostwach Europy rozgrywanych na Węgrzech doszła aż do półfinału. Adamczyk zagrał w czterech meczach, w tym jednym w podstawowym składzie. Przed całym turniejem udzielił on wywiadu „TVP Sport”, w którym więcej opowiedział o sobie. Zdradził choćby, że jego piłkarskim idolem jest zawodnik Liverpoolu – Virgil Van Dijk. W seniorach BVB nigdy nie zadebiutował ani nie był w kadrze meczowej.

– Moi rodzice są Polakami i urodzili się w Polsce. Mój tata też był piłkarzem – grał przez jakiś czas w Ruchu Chorzów, ale potem zdecydował się wyjechać do Niemiec, natomiast mama mieszkała tam od dziewiątego roku życia. A ja już się urodziłem w Dortmundzie i od urodzenia tam mieszkam. W każde wakacje przyjeżdżam z tatą (do Polski – przyp. red.). Jego rodzina mieszka w Katowicach i co roku ich odwiedzamy. Przy okazji zdarza nam się także pojechać w góry.

– Gdy jestem na boisku, chcę wygrywać wszystkie pojedynki i na tym najbardziej się koncentruję – to chyba najbardziej doceniają moi trenerzy. A gdy coś mi nie wyjdzie i rywal ze mną wygra – później to analizuję i zastanawiam się, co mogłem zrobić lepiej. W klubie i w kadrze gramy trochę inaczej, ale do każdego stylu potrafię się przystosować – mówił Nico Adamczyk w rozmowie z Przemysławem Chlebickim.

GKS Tychy ze wsparciem znów powalczy o Ekstraklasę?

Drużyna prowadzona przez Artura Skowronka na wiosnę jest jedną z lepszych w całej stawce, jednak przez znacznie słabszą rundę jesienną po domowej porażce z Wisłą Kraków jasne się stało, że w tym roku GKS Tychy nie awansuje do PKO BP Ekstraklasy. Strata klubu ze Śląska do czołowej szóstki jest już zwyczajnie zbyt duża, by była możliwa do odrobienia w finałowych dwóch kolejkach.

Gdy zespół zostanie wzmocniony Nico Adamczykiem i z pewnością innymi zawodnikami, których nie zabraknie, to być może wtedy będzie bardziej gotowy, by zawalczyć o znalezienie się w gronie najlepszych klubów w Polsce. Póki co tyszanie muszą koncentrować się na Betclic 1. Lidze.