Polska vs Reszta Świata: Podsumowanie wiosny

Niestety, stało się nieuniknione, a więc rozgrywki naszej kochanej Ekstraklasy zostały zawieszone. Za nami pierwszy weekend z przerwą. Ten tekst miał powstać dwa tygodnie później, podczas przerwy reprezentacyjnej. Wiemy jednak, że żadnej przerwy nie będzie, bo trudno przerywać coś, czego aktualnie nie ma. Pora zatem podsumować sześć wiosennych kolejek pod kątem narodowościowym w naszej lidze.

Przypominamy, że w naszym zestawieniu Polska kontra reszta świata wynik końcowy meczu schodzi na drugi plan. Skupiamy się na liczbie Polaków, którzy rozpoczynają mecz w podstawowym składzie, kończą na boisku i tych, którzy przynajmniej przez minutę wzięli udział w spotkaniu.

Mało nas…

Skoro wchodzimy we właściwą część podsumowania, nie ma co was trzymać w niepewności. Od razu mówimy… jest źle. Niestety, w sześciu kolejkach, w 48. meczach naszych piłkarzy było mniej. Przewaga gości z całego świata to 65 występów, co przekłada się na niecałe 1,5 zawodnika z zagranicy więcej od Polaka w każdym wiosennym meczu. Procentowo może nie są to duże różnice w udziale – 47,55 vs 52,45 – ale trzeba powiedzieć jasno. Każda przewaga w liczbie zawodników zagranicznych niestety nie wystawia naszej piłce najlepszej laurki. Co innego, gdy chodzi o topowe ligi, do których ściągani są najlepsi zawodnicy z całego świata, a co innego, gdy mowa o lidze, która lada moment wpadnie do czwartej(!) dziesiątki rankingu UEFA!

O ile liczba wszystkich występów wygląda źle, o tyle liczba występów w podstawowych jedenastkach jest jeszcze gorsza dla nas. To występy w podstawowym składzie naszych zawodników. W tym wypadku akurat łatwo policzyć sobie średnią, bo ta wynosi 10 Polaków rozpoczynających każdy mecz. To oznacza, że każdy mecz również musiało rozpoczynać – średnio – 12. przyjezdnych i to jest ta gorsza wiadomość.

W bramkach również bez niespodzianki, chociaż akurat w tym wypadku najmniej musimy się przejmować. Dlaczego?Przede wszystkim ten wynik musiał się zdarzyć. Skoro wyjechało trzech wyróżniających się napastników – Niezgoda, Klimala i Buksa – siła ognia wśród polskich napastników spadła. Dodatkowo wśród ofensywnych piłkarzy akurat mamy kilku obcokrajowców, których chętnie zatrzymalibyśmy dłużej w kraju. Czy Gytkjaer, czy Flavio Paixao, a także Igor Angulo oraz Jose Kante to zawodnicy dodający jakości i potrafiący strzelać gole. Może to nie jest poziom Rudnevsa czy Nikolicia z lat ubiegłych, ale na pewno każdy z obecnych pracodawców tych graczy może w duchu sobie pogratulować decyzji o zatrudnieniu takich stranierich.

Jednak, żeby nie było, że tylko marudzimy, jest pewien pozytyw wśród polskich goli. Aż 20 z nich było autorstwa młodzieżowców! Niewiele zatem brakowało, by co drugi gol strzelonych przez Polaka należał do piłkarzy urodzonych w 1998 roku lub młodszych.

Naj, naj…

Czas zerknąć, jakie rekordy nasza liga biła w dotychczasowych spotkaniach rundy. Kto śledził nasze podsumowania oraz kto uważnie oglądał mecze i analizował składy, ten zaskoczony czuć się nie może. Wśród najsłabszych wyników te ekipy, którym wiosną 2020 bliska jest idea Legii Cudzoziemskiej oraz przygód Franka Dolasa. Wśród najlepszych tylko jeden “występ” drużyny z górnej ósemki – Piasta Gliwice.

– Najmniej Polaków w wyjściowych składach: Jagiellonia-Korona (5)

– Najmniej Polaków kończących mecz: Korona-Lechia, Śląsk-Korona (7)

– Najmniej Polaków w całym meczu: Jaga-Korona (8)

– Najwięcej Polaków w wyjściowych składach: Piast-Zagłębie, ŁKS-Wisła Płock (14)

– Najwięcej Polaków kończących mecz: Zagłębie – Wisła Kraków (15)

– Najwięcej Polaków w całym meczu: ŁKS – Wisła Płock (18/28)

– Liczba meczów, w których Polacy/obcokrajowcy stanowili większość w podstawowym składzie: 14 Polacy, 5 remisów i 29 razy Reszta Świata

– Liczba meczów, w których Polacy/obcokrajowcy stanowili większość kończąc mecz: 21 Polacy, 4 remisy i 23 razy Reszta Świata

– Liczba meczów, w których Polacy/obcokrajowcy stanowili większość wśród wszystkich, którzy wystąpili w spotkaniu: 20 Polacy, 4 remisy i 24 razy Reszta Świata

Ostatnie statystyki również nie napawają optymizmem, skoro ledwie 14 z 48 meczów rozpoczynało przynajmniej dwunastu polskich piłkarzy. To jest średnio nieco ponad dwa mecze w kolejce i łącznie jakieś siedem spotkań na przestrzeni trzech tygodni grania – zakładając, że w środku tygodnia nie ma ligi – a zatem bardzo marne liczby. Dalej też nie jest lepiej, skoro ani razu nie udało się tak naprawdę przechylić szali na swoją – Polaków – stronę.