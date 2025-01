Termalica wzmacnia się młodzieżowym reprezentantem Polski

Termalica ma za sobą wyjątkowo udaną jesień. Drużyna Marcina Brosza jest na najlepszej możliwej drodze, by po kilku latach wrócić do Ekstraklasy. W wywalczeniu awansu ma jej pomóc nowy zawodnik ofensywny ściągnięty z Anglii. To 20-letni młodzieżowy reprezentant Polski. Klub już wcześniej informował także o pozyskaniu Krzysztofa Kubicy z Motoru Lublin, Bartosza Kopacza z Zagłębia Lubin, czy wypożyczeniu z Grecji Wiktora Matyjewicza.

Termalica oficjalnie ogłosiła nowy transfer

Wcześniej informowały o tym media za sprawą Szymona Janczyka z portalu „Weszło”, jednak teraz kibice klubu z niewielkiej Niecieczy doczekali się oficjalnego komunikatu. Termalica pozyskała Dominika Bińka, występującego dotychczas w juniorskich drużynach Blackburn Rovers. 20-latek jest wychowankiem tej ekipy i występował w niej od najmłodszych lat. Przyjeżdżał do Polski na zgrupowania reprezentacji do lat 18 lub 19. Właśnie stamtąd doskonale zna się ze swoim nowym trenerem Marcinem Broszem. Był selekcjonerem kadry, w której występował Biniek.

Zawodnik mogący występować na różnych ofensywnych pozycjach łącznie w drużynie Blackburn U18 zagrał w 36 meczach, strzelił dziewięć goli i zaliczył osiem asyst. Nie gorzej było w o trzy lata starszej kategorii wiekowej. Podczas 21 spotkań cztery razy trafiał do siatki rywala i dwukrotnie popisywał się ostatnim podaniem. Ma na koncie także dwa występy w młodzieżowych mistrzostwach Europy pod wodzą właśnie Marcina Brosza. Podczas pobytu w Anglii dzielił szatnię z innym młodzieżowym reprezentantem Polski – Juniorem Nsangou. Ten obecnie reprezentuje barwy hiszpańskiego drugoligowca – Albacete.

Występował także akademii Deans Youth & Ladies FC, grał w młodzieżowych zespołach Manchesteru City oraz Bury FC, a w 2019 roku dołączył do Blackburn. Biniek trenował także z seniorami, wystąpił chociażby w sparingu przedsezonowym z Morecambe, wchodząc tam na 30 minut. Nigdy jednak nie było mu dane oficjalnie zadebiutować – nie dostał szansy nawet w krajowych pucharach.

Marcin Brosz postrachem ligi. Jego drużyna pewnie zmierza po awans

Termalica mimo bardzo udanej jesieni nie ma zamiaru się tym zadowalać. Czyni starania, żeby jeszcze bardziej wzmocnić swoją kadrę i dać trenerowi, znanemu z wywalczenia awansu do Ekstraklasy z Górnikiem Zabrze, jak najszersze pole manewru. W tym celu pozyskanych zostało dwóch zawodników z ekstraklasowych ekip.

Do polepszenia jakości środka pola zakontraktowany został Krzysztof Kubica z Motoru Lublin, a defensywę wzmocnił doświadczony Bartosz Kopacz. Do tej samej formacji wypożyczony został Wiktor Matyjewicz z greckiego Athens Kalithea, a na testach sportowych stawić się miał Brazylijczyk z polskimi korzeniami Thiago Dombroski. Co do tego drugiego decyzja ma zapaść dopiero po powrocie z obozu przygotowawczego, które odbywa się w tureckiej Larze.

Spekuluje się, że tych zawodników może być więcej. W gronie kandydatów do przenosin na niższy poziom rozgrywkowy wymienia się Fabiana Piaseckiego z Piasta Gliwice. „Słonie” do Polski mają wrócić dopiero 1 lutego. Co ciekawe, na miejscu mają rozegrać aż osiem meczów towarzyskich.

Termalica zajmuje miejsce w fotelu lidera z dorobkiem 45 punktów, czyli o pięć więcej niż następna Arka Gdynia. W małej Niecieczy ambicje są bardzo duże. Robione jest wszystko, żeby po dwóch sezonach na zapleczu Ekstraklasy wrócić do grona najlepszych. Zespół Marcina Brosza wiosnę zainauguruje meczem wyjazdowym z Odrą Opole. Tydzień później u siebie podejmie zamykającą tabelę Pogoń Siedlce. „Słoniki” mają najlepszą ofensywę w lidze. Wygrały 5:0 z Kotwicą Kołobrzeg, 4:0 z Chrobrym Głogów, czy kilka razy po 3:0 z innymi.

