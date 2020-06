Polska vs Reszta Świata: Wracamy z małą nutką optymizmu!

Długo czekaliśmy na powrót Ekstraklasy, ale doczekaliśmy się. Zawiódł hit w Poznaniu, ale wszystko wynagrodziły szalone derby Trójmiasta. Skoro wróciła nasza ukochana liga, czas na powrót stałego cyklu. Od pierwszej kolejki w 2020 roku przygotowujemy zestawienie, w którym porównujemy liczbę Polaków i obcokrajowców biegających po polskich boiskach. Jak było w pierwszej kolejce po restarcie? Przekonajcie się sami.

W połowie marca zrobiliśmy podsumowanie sześciu pierwszych kolejek obecnej rundy. Wtedy wydawało się, że mogą być spore kłopoty, by kluby Ekstraklasy wróciły na boiska. Na szczęście widzimy, że udało się, więc z radością będziemy, co tydzień informować o liczbach, które “grzeją” kibiców.

Śląsk-Raków

Bardzo źle wyglądał, pod względem liczby Polaków, na inauguracje Śląsk Wrocław. Wojskowi mieli zaledwie trzech naszych piłkarzy, w tym jednego młodzieżowca. Wśród zmienników tylko dwóch stranieri, ale oni obaj dostali swoje szansę, a Polaków reprezentował później Sebastian Bergier, który wszedł jako taktyczna zmiana w doliczonym czasie gry za Przemysława Płachetę. Znacznie lepiej po stronie częstochowian, którzy rozpoczęli i zakończyli mecz ze stosunkiem 6 do 5 na korzyść Polaków w składzie.

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 9

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 9

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 11/28

Pogoń-Zagłębie

Zagłębie od lat kojarzone ze swoją akademią, ale tym razem to reszta świata miała więcej do powiedzenia w składzie na początku. Na boisku również, gdyż Dejan Drazic i Damjan Bohar dali prowadzenie Miedziowym. Później trafił Bartosz Białek, a po przerwie na boisko weszło aż trzech Polaków, w tym dwóch młodzieżowców.

Pogoń wystawiła aż siedmiu miejscowych, ale nie wyszło jej to na dobre. Warto zwrócić uwagę, że pierwszym zmiennikiem był 17-letni Hubert Turski, który jest kolejnym, po Kacprze Kozłowskim, debiutancie z rocznika 2003 wśród Portowców.

Wynik jednostronny, ale jedni i drudzy skorzystali łącznie z siedemnastu Polaków i był to najlepszy wynik w kolejce!

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 12

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 14

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 17/28

ŁKS-Górnik

Łodzianie tradycyjnie z większością Polaków w składzie, jednak znowu nie przełożyło się to na wynik. Martwi natomiast wyjściowa “11” zabrzan. Marcin Brosz najbardziej ufa młodym środkowym obrońcom, czyli Pawłowi Bochniewiczowi i Przemysławowi Wiśniewskiemu, którzy jednocześnie są polisami na potencjalny zarobek dla Górnika. Na szczęście po przerwie szansę dostawali już tylko Polacy, dzięki czemu na koniec meczu wynik wygląda zdecydowanie lepiej dla nas.

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 9

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 13

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 14/28

Piast-Wisła Kraków

Wiślacy skorzystali aż z dziewięciu Polaków w tym meczu, ale kompletnie nie przełożyło się to na wynik. Piast już na początku meczu rozwiał wątpliwości, a później tylko dobił rywala. Mistrz Polski rozpoczął z piątką rodzimych piłkarzy, a łącznie padł remis pomiędzy naszymi a stranieri. Tyle że w liczbach zdecydowanie więcej dali miejscowi, gdyż trzy gole to zasługa duetu Patryk Tuszyński i Piotr Parzyszek. Oczywiście nie sposób pominąć Jorge Felixa, który rozpoczął strzelanie, a później dorzucił dwie asysty. Takich obcokrajowców chcemy u nas!

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 11

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 12

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 16/28

Lech-Legia

W Legii bez zmian. Każdy ma swoją działkę. Linia defensywna z bramkarzem to domena Polaków – tutaj komplet naszych. Od linii pomocy już Polaka w podstawowym składzie nie uświadczymy, choć może w przyszłości więcej szans będą dostawać Mateusz Cholewiak, a zwłaszcza Bartosz Slisz czyli najdroższy polski ligowiec.

Nieco martwiąca sytuacja w Lechu. Jakub Kamiński zasiadł na ławce, a to znak, że poza skrzydłami, miejsca dla Polaków nie ma w “11”! Na ławce tylko biało-czerwone barwy, czyli ośmiu młodzieżowców i Chrystian Gytkjaer.

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 7

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 11

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 11/28

Wisła Płock-Korona

Wśród obu ekip bez zmian, nadal w Płocku to Polacy są w większości, a w Kielcach obcokrajowcy. Tyle że pozytywy można dostrzec, jeśli chodzi o Koronę. Tym razem brakowało zaledwie jednego zawodnika, żeby naszych było więcej na początek i na koniec meczu. Jest jednak światełko w tunelu na zmianę trendu, a takowym z pewnością była wysoka wygrana, w której spory udział mieli Marcin Cebula i Jacek Kiełb.

Dla Nafciarzy jedynym pozytywem był gol Dawida Kocyły. Pod koniec lipca skończy 18 lat, a tymczasem jego wejście do Ekstraklasy wygląda nie najgorzej.

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 12

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 12

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 15/28

Cracovia-Jagiellonia

Jaga była przez wiele meczów krytykowana za zbyt małą liczbę Polaków w składzie, tymczasem teraz mieli ich więcej od swojego rywala. W Cracovii tylko trójka rodzimych zawodników pojawiła się w podstawowym składzie. Jedynym pocieszeniem w tych smutnych liczbach z początku spotkania, były wejścia rezerwowych, gdyż czterech z pięciu to byli Polacy, a Przemysław Mystkowski dał trzy punkty białostoczanom. Dla Pasów to była piąta porażka z rzędu w lidze!

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 7

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 10

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 11/27

Lechia-Arka

Zdecydowanie najlepszy mecz kolejki po restarcie, w którym nie było momentu, by Polacy byli w mniejszości. Rozpoczęło się naprawdę dobrze, bo proporcjami 13 do 9. Niestety w drugiej połowie Ireneusz Mamrot zrobił dwie zmiany, które wyrównały stan liczbowy na boisku, ale dzięki wejściu Łukasza Zwolińskiego po stronie gospodarzy, również wśród wszystkich uczestników padł remis. Wśród strzelających dominowali jednak stranieri i największe gwiazdy obu ekip znad morza – Flavio Paixao i Marko Vejinović, odpowiednio hat-trick i dublet.

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 13

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 11

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 14/28

Nutka optymizmu

Chcielibyśmy tutaj wylać całe wiadro optymizmu, ale się nie da. Mamy nadzieję, że ligowi trenerzy będą nam dozować szczęście, jakim byłaby większość Polaków we wszystkich prezentowanych przez nas statystykach. Tragedii jednak nie ma, pamiętając weekendy, w których wszystkie liczby były dawką pesymizmu do kwadratu. Tym razem nie mieliśmy większości w podstawowych składach, wśród wszystkich uczestników, ale na plus wychodzi zestawienie zawodników, którzy znajdowali się w momencie zakończenia spotkania. Tutaj Polacy stanowili większość – 52,57% – co w liczbach bezwzględnych daje 92. rodzimych graczy na 175. piłkarzy schodzących z boiska po ostatnim gwizdku sędziego. Byłoby nawet nieco lepiej, ale nie możemy zaliczyć do tego grona Macieja Sadloka, który sobotni mecz z Piastem zakończył z czerwoną kartką.

