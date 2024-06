EURO 2024: ciekawe osiągnięcia z fazy grupowej cz.1

Faza grupowa EURO 2024 zakończyła się. Pora zebrać w jednym miejscu wiele ciekawych informacji dotyczących statystyk, które stały się faktem w pierwszej fazie turnieju. Zapraszamy na pierwszą z części!

Nedim Bajrami strzelił NAJSZYBSZEGO gola w historii mistrzostw Europy. Bramka dla Albanii padła po 23 sekundach gry, co oznacza jednocześnie, że Bajrami jest pierwszym w historii Euro, który zanotował trafienie w pierwszych 60 sekundy meczu tej rangi. Poprzednim rekordzistą był Dmitri Kirichenko, który w 2004 roku „użądlił” po 67 sekundach.

11 – There were just 11 shots between Serbia (6) and England (5) tonight, the lowest of any game at the EUROs on record (since 1980). Boring. pic.twitter.com/gztaYjqvuh

Harry Kane dotknął w pierwszej połowie meczu z Serbią piłkę jedynie DWUKROTNIE. (TVP Sport)

W meczu Serbia – Anglia padło tylko 11 strzałów. Odkąd prowadzi się tego typu statystyki (1980) – to negatywny rekord EURO.

Erik Janża stał się trzecim piłkarzem polskiej ekstraklasy z golem na Euro. Poprzednicy to Roger Guerreiro w 2008 oraz Ondrej Duda w 2016.

Kwadwo Duah to pierwszy piłkarz ligi bułgarskiej, który strzelił gola na EURO. Szwajcar w chwili trwania fazy grupowej był piłkarzem Łudogorca Razgrad.

🚨 HISTORY: Arda Güler is the FIRST teenager to score on his EURO debut since Cristiano Ronaldo. pic.twitter.com/4UG9iWWAB1

Arda Guler strzelając Gruzji w meczu grupowym stał się pierwszym nastolatkiem z golem na EURO od Cristiano Ronaldo i bramki z Grecją w 2004 roku. Guler stał się jednocześnie piątym najmłodszym strzelcem gola na mistrzostwach Europy.

🚨 Cristiano Ronaldo Became the first player in history to participate in 6 different Euros! 🐐🇵🇹 #EURo2024 pic.twitter.com/jpJqwYiq6x

Cristiano Ronaldo stał się pierwszym w historii mistrzostw Europy piłkarzem, który zagrał na sześciu turniejach rangi EURO – 2004, 2008, 2012, 2016, 2021, 2024.

Pepe występując z Czechami w pierwszym meczu grupowym, stał się najstarszym piłkarzem, który zagrał w meczu ME. 41 lat i 113 dni miał tego dnia Portugalczyk. Wyprzedził Gabora Kiraly’ego (40 lat i 86 dni). Na trzecią lokatę wskoczył Cristiano Ronaldo (39 lat i 134 dni). Meczem z Turcją wyśrubował ten rekord o kilka dni – do 41 lat i 117 dni. Ronaldo meczem z Gruzją wyśrubował wynik do 39 lat i 142 dni.

Ilkay Gundogan stał się pierwszym niemieckim kapitanem, który w jednym meczu EURO zaliczył gola i asystę. Taki stan rzecz miał już wcześniej miejsce na mistrzostwach świata.

🚨🇨🇭 Xherdan Shaqiri (32) is the FIRST player to score at all of the last three European Championships and the last three World Cups!

That's an incredible statistic – it was a magnificent strike too. 🚀😍 pic.twitter.com/BEuyFEvn8H

— EuroFoot (@eurofootcom) June 19, 2024