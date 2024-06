Grupy z największą liczbą bramek w historii EURO

W grupach A i F EURO 2024 padło po 17 bramek. To piąty najwyższy wynik w historii fazy grupowej mistrzostw Europy – ex aequo z 1996, 2000 i 2008 rokiem. Trzykrotnie zdarzyło się zaś, by w grupie przekroczono próg 20 zdobytych bramek.

Grupa C EURO 2000 – 18 bramek

Faza grupowa EURO 2000 obfitowała w aż 65 bramek, co było rekordem w 16-drużynowym formacie mistrzostw Europy. W grupach A i D strzelono po 17 goli, ale nie był to najlepszy wynik. W grupie C padło bowiem aż 18 bramek, a prawdziwe show wykręciła reprezentacja Jugosławii. W trzech meczach z udziałem tej drużyny padło łącznie 12 bramek.

W pierwszej kolejce występujący pod flagą Jugosławii piłkarze z Serbii i Czarnogóry zremisowali 3:3 ze Słowenią, choć po godzinie przegrywali 0:3. Następnie Savo Milošević swoją bramką zapewnił zwycięstwo z Norwegią 1:0. W ostatniej kolejce Jugosławia jeszcze do 90. minuty prowadziła z Hiszpanią 3:2, ale ostatecznie przegrała 3:4. To kosztowało ją spadek na drugie miejsce i trafienie w ćwierćfinale na współgospodarzy EURO 2000 – Holandię. ”Oranje” rozbili Jugosławię w Rotterdamie 6:1.

Wyniki meczów grupy C EURO 2000:

kolejka: Hiszpania 0:1 Norwegia, Jugosławia 3:3 Słowenia kolejka: Słowenia 1:2 Hiszpania, Norwegia 0:1 Jugosławia kolejka: Jugosławia 3:4 Hiszpania, Słowenia 0:0 Norwegia

Grupa B EURO 2004 – 20 bramek

Cztery lata później dopiero drugi raz w historii EURO zdarzyło się, by w danej grupie dobito do progu 20 zdobytych bramek. W grupie B rywalizowali Francja, Anglia, Szwajcaria i Chorwacja. Pierwszy mecz w tej grupie pomiędzy Szwajcarią a Chorwacją zakończył się remisem 0:0, więc nie zwiastował osiągnięcia najlepszego wyniku od 20 lat. Tego samego Francja w spektakularny sposób pokonała Anglię 2:1, a Zinedine Zidane w doliczonym czasie ustrzelił dublet i odwrócił losy rywalizacji o 180 stopni.

W drugiej kolejce Anglicy rozbili Szwajcarię 3:0, a Francja zremisowała z Chorwacją 2:2. W ostatniej serii gier Francuzi wreszcie wygrali – 3:1 ze Szwajcarią – a Chorwacja po raz pierwszy na tym EURO przegrała – 2:4 z Anglią. Tym samym do ćwierćfinału awansowali faworyci, ale od razu ulegli późniejszym finalistom – Anglia przegrała z Portugalią w karnych, a Francja uległa Grecji. Niemniej, 20 zdobytych bramek w grupie B było najlepszym wynikiem od 1984 roku. W późniejszych latach tylko raz udało się dobić do bariery 20 strzelonych goli w danej grupie.

Wyniki meczów grupy B EURO 2004:

kolejka: Szwajcaria 0:0 Chorwacja, Francja 2:1 Anglia kolejka: Anglia 3:0 Szwajcaria, Chorwacja 2:2 Francja kolejka: Chorwacja 2:4 Anglia, Szwajcaria 1:3 Francja

Grupa F EURO 2020 – 20 bramek

Do progu 20 zdobytych bramek w danej grupie później udało się dobić jedynie podczas EURO 2020. Grupa F od samego początku była określana jako ”grupa śmierci”, bo mierzyli się w niej Niemcy, Francja, Portugalia i Węgry. Choć jeszcze do 80. minuty pierwszego meczu w tej grupie nic nie zwiastowało otrzymanych później wrażeń, do w starciu Węgier z Portugalią utrzymywał się wynik 0:0. W ostatnim kwadransie Portugalczycy dorwali się jednak do Węgrów i ostatecznie wygrali 3:0. Następnie Francja wygrała 1:0 z Niemcami po bramce samobójczej Matsa Hummelsa.

Zarówno Francuzi, jak i Węgrzy zremisowali pozostałe mecze grupowe – w bezpośrednim starciu było 1:1, Francja zremisowała z Portugalią 2:2 i takim samym rezultatem zakończył się mecz Niemców z Węgrami. W międzyczasie ”Die Mannschaft” pokonali jeszcze w Monachium Portugalię 4:2. Choć wydawało się, że ”grupa śmierci” może wyłonić późniejszego triumfatora EURO 2020, wszyscy jej członkowie zawiedli. Francja, Niemcy i Portugalia solidarnie pożegnały się z turniejem już w 1/8 finału.

Wyniki meczów grupy F EURO 2020:

kolejka: Węgry 0:3 Portugalia, Francja 1:0 Niemcy kolejka: Węgry 1:1 Francja, Portugalia 2:4 Niemcy kolejka: Portugalia 2:2 Francja, Niemcy 2:2 Węgry

Grupa I EURO 1984 – 23 bramki

Mistrzostwa Europy 1984 były dopiero drugimi z formatem fazy grupowej. W grupie A ustanowiono nieosiągalny do dziś rekord, bo w jej meczach padły aż 23 bramki. Choć w pierwszej kolejce Francja jedynie wygrała z Danią 1:0, a Belgią 2:0 pokonała Jugosławię, w drugiej kolejce strzelono już dziesięć goli. Francuzi i Duńczycy rozbili swoich rywali po 5:0 – kolejno Belgię oraz Jugosławię.

W ostatniej kolejce drugiego w tym turnieju hat-tricka ustrzelił Michel Platini i dał on Francji zwycięstwo z Jugosławią 3:2. Takim samym rezultatem Dania pokonała Belgię. Za aż siedem z 23 strzelonych w tej grupie odpowiadał Michel Platini. W półfinale oraz finale kapitan reprezentacji Francji dołożył jeszcze po jednym trafieniu i EURO 1984 zakończył z dziewięcioma bramkami na koncie. Do dziś żadnemu zawodnikowi nie udało się choćby wyrównać tego wyniku.

Wyniki meczów grupy I EURO 1984:

kolejka: Francja 1:0 Dania, Belgia 2:0 Jugosławia kolejka: Francja 5:0 Belgia, Dania 5:0 Jugosławia kolejka: Francja 3:2 Jugosławia, Hiszpania, Dania 3:2 Belgia

