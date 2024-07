Napoli wkrótce z podwójnym skalpem?

SSC Napoli po fatalnym sezonie na krajowym podwórku ma ogromną żądzę rewanżu i odkupienia. Podpisano już umowę z nowym trenerem Antonio Conte, a także dyrektorem sportowym – Giovannim Manną. Teraz przyszła pora na zakup nowych piłkarzy, którzy przywrócą klubowi należne miejsce – w domyśle: minimum TOP 4.

Finalizacja transferów następuje w przypadku Alessandro Buongiorno oraz Rafy Marina. „Sky Sports” poinformowało, że cena za zawodnika Torino wyniesie 35 milionów plus pięć w bonusach. Giacomo Morandin z „Toro Zone” informuje, że kwota będzie wynosić 40 milionów euro, z wliczonymi w kwotę łatwo osiągalnymi bonusami, co nie zaprzecza ani trochę poprzedniemu zdaniu. Turyński ”Tuttosport” dodaje z kolei: obrońca nie chciał dopuścić się zdrady wobec kibiców „Granaty”, dlatego też wybrał Antonio Conte.

🚨🔵 Rafa Marín to Napoli, here we go! Agreement in place with medical to follow before pre-season camp.

Real Madrid have accepted and buy back clause will be included in the agreement.

↪️🇮🇹 Napoli also agreed with Torino for Buongiorno, still details to clarify on player side. pic.twitter.com/k8VLQBm8Oj

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 3, 2024