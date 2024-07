Ethan Mbappe zmienia klub, ale pozostaje w Ligue 1

Ethan Mbappe poszedł w ślady brata i odszedł z PSG. Jego starszy brat – Kylian został nowym piłkarzem Realu Madryt. Z kolei młodszy z braci – Ethan od teraz będzie reprezentować barwy LOSC Lille. 17-latek podpisał pierwszy profesjonalny kontrakt w swoim życiu.

Ethan Mbappe przechodzi do Lille

Ethan Mbappe od początku szedł śladami swojego starszego brata – Kyliana. Środkowy pomocnik pierwsze kroki stawiał w AS Bondy, czyli tam, gdzie jego starszy i o wiele bardziej znany brat. Później w 2017 roku Ethan przeszedł do akademii PSG. Tam sukcesywnie piął się po kolejnych szczeblach. W pierwszym zespole 17-latek finalnie uzbierał pięć występów i wszystkie w minionym sezonie.

W związku z nie tylko odejściem brata, ale też dużą konkurencją w środku pola, Ethan Mbappe postanowił odejść z PSG. Młodszy brat Kyliana odciął pępowinę i spróbował sam o siebie zadbać. 17-latek na zasadzie wolnego transferu przeszedł do LOSC Lille, z którym to podpisał swój pierwszy w pełni profesjonalny kontrakt. Umowa obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku.

”Dla mnie, w moim wieku, pozostanie we Francji było najlepszą opcją rozwoju. Myślę, że LOSC był najlepszym projektem. To jeden z najlepszych klubów we Francji. Jestem naprawdę dumny, że mogę tu grać” – mówił Ethan Mbappe.

Do transferu Ethana odniósł się też prezes Lille:

”Wraz z przybyciem Bruno Genesio strategia klubu bardziej niż kiedykolwiek opiera się na pozyskiwaniu i rozwoju obiecujących talentów. Ethan doskonale wpisuje się w ten profil. W Lille znajdzie wszystko, co pozwoli mu osiągnąć najwyższy poziom” – dodał Olivier Letang.

Ethan, enfile ta nouvelle armure et porte haut les couleurs du LOSC 🔴⚪

𝑩𝒊𝒆𝒏𝒗𝒆𝒏𝒖𝒆 𝒄𝒉𝒆𝒛 𝒕𝒐𝒊 🏠@NBFootball pic.twitter.com/3BafxPjJJc — LOSC (@losclive) July 4, 2024

Zasadniczo ta zmiana może wyjść 17-latkowi na dobre. PSG słynie z tego, że nie potrafi dawać szans wychowankom. Tacy piłkarze, jak Kingsley Coman, Mike Maignan, Christopher Nkunku, czy Moussa Diaby nigdy nie dostali prawdziwej okazji, by zostać gwiazdami PSG. Szejkowie woleli i nadal wolą wydawać grube pieniądze na zakupy innych gwiazd, by nie tylko zawojować Ligue 1, ale też wygrać Ligę Mistrzów. To się do tej pory nie udało.

Z kolei Lille pokazało, że lubi stawiać na młodych. W obecnej kadrze tego klubu są takie młode perełki, jak Leny Yoro, Angel Gomes, czy najbardziej wartościowy w zespole ”Mastifów” Jonathan David. W przeszłości wypromowali się tutaj choćby. Eden Hazard, Mathieu Debuchy, Lucas Digne, czy Divock Origi.

Lille poprzedni sezon Ligue 1 zakończyło na czwartym miejscu w tabeli. To im daje możliwość startu w kwalifikacjach do Champions League.

fot. PressFocus

