Hiszpania: Wielki powrót klubowej legendy

Po dwóch latach do Levante wraca największa legenda klubu z Walencji – Jose Luis Morales. Hiszpan wraca do ”Granoles” po dwóch latach, które spędził w Villarreal. 36-latek związał się z Levante roczną umową z opcją przedłużenia jej o kolejny sezon.

Hiszpania: Powrót klubowej legendy

Jose Luis Morales do Levante przeniósł się latem 2011 roku z trzecioligowej Fuenlabrady. Dla 24-letniego zawodnika było to jednak zejście o szczebel niżej, bo trafił do czwartoligowych rezerw Levante. Już w pierwszym sezonie wywalczył z ”Żabami” awans do trzeciej ligi, a on sam strzelił 14 goli w 41 meczach. W kwietniu 2013 roku Morales podpisał z Levante nowy, dwuletni kontrakt i jednocześnie został przeniesiony do pierwszego zespołu.

Sezon 2013/14 spędził jednak w drugoligowym Eibarze i dopiero pod koniec sierpnia 2014 roku zaliczył debiut w pierwszym zespole Levante. Przegrany na wyjeździe 0:3 mecz z Athletikiem był jednocześnie jego debiutem w rozgrywkach La Liga. Nieco ponad miesiąc później strzelił premierowego gola w La Liga i to przeciwko… Eibarowi (3:3). Pod koniec sezonu 2014/15 Morales przedłużył kontrakt z Levante o kolejne cztery lata.

W 2016 roku wraz z ”Żabami” zaliczył spadek do Segunda Division, ale już po roku wrócił z nimi do La Liga. W kampanii 2017/18 po raz pierwszy dobił do bariery dziesięciu goli w ciągu jednego sezonu dla pierwszej drużyny Levante. Później trzykrotnie przekroczył ten próg, a indywidualnie najlepszy był dla niego sezon 2021/22, gdy do 13 goli w La Liga dołożył siedem asyst. Udział Moralesa przy 20 bramkach nie dał jednak Levante utrzymania i klub z Walencji po pięciu latach pożegnał się z La Liga. Morales zaś nie przedłużył kontraktu z Levante i po 11 latach pożegnał się z tym klubem. Na zasadzie wolnego transferu przeniósł się do Villarrealu.

📝 DEAL DONE: Villarreal have signed striker Jose Luis Morales from Levante for free on a two-year contract. (Source: @VillarrealCF) pic.twitter.com/Ctj8yp2Dqg — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) June 24, 2022

”El Comandante” zaliczył dwa niemal równe sezony w barwach Villarrealu. Zarówno w sezonie 2022/23, jak i 2023/24 w 29 meczach La Liga strzelił siedem goli, a w trzech meczach Pucharu Króla zdobył dwie bramki. Jedyna różnica miała miejsce w europejskich pucharach. Sezon 2022/23 był dla Moralesa debiutanckim na arenie międzynarodowej. W 10 meczach Ligi Konferencji Europy strzelił sześć goli i dołożył trzy asysty. Jedną z asyst zaliczył w grupowym meczu z Lechem Poznań (4:3). Poprzedni sezon w europejskich pucharach był już dla Hiszpana gorszy, bo w sześciu meczach zanotował tylko po jednym trafieniu i asyście.

Morales podpisał z Villarrealem dwuletnią umowę, ale nie została ona przedłużona. To oznaczało, że wraz z początkiem lipca stał się wolnym zawodnikiem, ale na znalezienie nowego pracodawcy nie musiał czekać. Do 36-letniego już napastnika zgłosiło się Levante, z którym podpisał roczną umowę z opcją przedłużenia jej o kolejny sezon.

La leyenda continúa ⚡️🫡 pic.twitter.com/7OEZr8JTk1 — Levante UD (@LevanteUD) July 5, 2024

To, czy Morales pozostanie w Levante z pewnością zależne będzie od wyniku ”Granoles” w Segunda Division. Po raz pierwszy od ponad 20 lat Levante trzeci sezon z rzędu spędza na zapleczu ekstraklasy. W poprzednim sezonie klub z Walencji nie był w stanie nawet awansować do strefy barażowej.

Niemniej, Morales będzie mógł szlifować swój rekord. Do tej pory rozegrał on dla Levante 311 meczów, co jest absolutnym rekordem tego klubu. Zaliczył 43 asysty i w klasyfikacji wszechczasów również zajmuje pierwsze miejsce. Na koncie ma 70 trafień i zajmuje pod tym względem drugie miejsce, ale do prowadzącego w tym zestawieniu Rogera Martiego traci zaledwie pięć goli.

fot. Levante UD / YouTube

