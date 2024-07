Manchester United pozbywa się niewypału ostatnich lat

Manchester United po wejściu do klubu sir Jima Racliffe’a oraz szefa operacji sportowych Omara Barrady zaczyna robić porządki. Pozbywa się jednego z największych niewypałów ostatnich lat. Przez cztery lata spędzone na Old Trafford Donny van de Beek nigdy nawet nie zbliżył się do poziomu gry jaki prezentował w Ajaxie. Jak informuje Fabrizio Romano, holenderski pomocnik przeniesie się do Girony.

Śmiało można stwierdzić, że Donny van de Beek okazał się jednym z największych rozczarowań ostatnich lat w Manchesterze United. Możliwe, że nawet w XXI wieku.

Holender trafił do drużyny w 2020 roku jeszcze za kadencji Ole Gunnara Solskjaera. Wówczas mocno interesował się nim również Real Madryt, jednak to United ostatecznie okazało się najbardziej konkretne i Ajax otrzymał za swojego piłkarza 39 milionów euro. Był on jednym z najlepszych zawodników amsterdamczyków, którzy byli o włos od finału Ligi Mistrzów w 2019 roku pod wodzą Erika ten Haga.

🚨🔴 The agreement between Girona and Man United for Donny van de Beek is based on add-ons.

It could go up to €4/5m based on appearances this season, also higher in case of more achievements.

Permanent deal agreed but subject to personal terms to be discussed next week. pic.twitter.com/UzoiOMSEHP

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 6, 2024